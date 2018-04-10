'ABD, Suriye’de Rusya’yı suçlayabileceği bir ortam oluşturuyor’

© AFP 2018/ KENNETH R. HENDRIX Harry Truman uçak gemisi taaruz grubu Akdeniz'e sevk ediliyor

The Wall Street Journal gazetesinin haberinde USS Donald Cook gemisinden sonra Suriye’de saldırı gerçekleştirebilmek için ABD’ye ait USS Porter muhrip gemisinin önümüzdeki günlerde Akdeniz’e konuşlandırılacağı belirtildi. Öte yandan basında geminin Kıbrıs’tan ayrılarak Suriye’ye doğru hareket ettiği, 4 kez de Rus uçakları tarafından taciz edildiği ileri sürüldü, ancak Pentagon bu iddiayı daha sonra yalanladı.

Konuyla ilgili Sputnik’e değerlendirmede bulunan Rusya’nın Habarovsk kentindeki Pasifik Ulusal Üniversitesi’nden siyaset bilimci İldus Yarulin “İlk olarak, ABD bizim donanma destek noktamızın olduğu Tartus limanında neler olduğunu öğrenmek istiyor. İkinci olarak da Rusya’yı saldırgan bir ülke olmakla suçlayabilmek için ortam oluşturuyor. ABD’liler için şimdi her türlü skandal bir ihtiyaç durumunda: Skripal olayına aktif şekilde müdahil oldular, diplomatlarımızı sınırdışı etmeye başladılar. Şimdi de Rusya’yı ihlallerle suçlamak istiyorlar. Tüm bunlar ABD’nin Rusya’ya yönelik genel politikasının bir parçası” ifadelerini kullandı.

‘ABD, DÜNYA SÜREKLİ GERGİN OLSUN İSTİYOR’

© AFP 2018/ Chris J Ratcliffe Rusya: Salisbury Bölge Hastanesi, Skripaller'de kimyasal zehirlenme belirtisi olduğunu teyit etmedi

ABD’de Rusya ile ilişkileri olabildiğince bozmak isteyen güçler olduğunu belirten Yarulin “Bu ABD’lilerin her zaman sahip olduğu eski bir düşünce: Rusya’yı tüm dünya için tehdit oluşturan bir ülkeye dönüştürmek istiyorlar. Onların ihtiyaç duyduğu şey dünyayı sürekli gergin durumda tutmak. Bu kitlelerin zombileştirilmesi, aptal yerine koyulması. Bir nedenleri yoksa, bu gerginlik için neden yaratıyorlar” dedi.