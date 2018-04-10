'ABD, Suriye’ye saldırı görevini İsrail’e verdi’

Suriyeli askeri uzman Tuğgeneral Muhammed Mulhem, İsrail’in Suriye hava üssüne yönelik son saldırısının sadece Suriye ordusunun Doğu Guta’daki başarılarını gölgeleme değil Suriye hava savunmasını sınama amacını da taşıdığını belirtti.

Sputnik’e konuşan Mulhem, bu saldırının ABD komutanlarla koordine edildiğini belirterek, “Amerikalılar, Rusya ile doğrudan çatışmaya girmemek için saldırı düzenleme görevini İsrail hava kuvvetlerine devretti” dedi.

Tifor hava üssüne saldırının teröristlerin, Suriye’yi yıkma görevlerine devam etmesi için morallerini yükseltme amacıyla düzenlendiğini dile getiren Suriyeli uzman, “Şimdi, teröristlerin tamamen bozguna uğratılmasını geciktirmek ve ABD’nin Doğu Guta’daki yenilgisini unutturmak için mümkün olan her şey yapılıyor. Amerikalıların, Suriye’ye saldırmadıkları yönündeki açıklamaları, Rusya’yla doğrudan çatışmak istemedikleri gibi anlaşılmalı” ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN ONAYI OLMADAN SALDIRI GERÇEKLEŞEMEZDİ'

Rus siyasilerinin, Amerikalıların Suriye’yi vurma tehditlerine buna engel olacakları yanıtını verdiğini hatırlatan Mulhem, “İsrail’in,ABD’nin yerine bu görevi yaptığı şüphe götürmez. Rusya, Amerikan saldırısına sert yanıt vereceğini söyledi, bu yüzden bu görev İsrail’e verildi. İsrail, ABD’nin onayı olmadan bu saldırıyı gerçekleştiremezdi” dedi. Suriye hava savunma sisteminin hava saldırılarını püskürme yeteneğine sahip olduğunu söyleyen Mulhem, bu yüzden İsrail savaş uçaklarının vurulmamak için Suriye hava sahasına girmediğini kaydetti.

'WASHİNGTON AVRUPALILARI SURİYE KRİZİNİN İÇİNE ÇEKMEK İSTİYOR'

Suriye ordusunun teröristlerin mevzilerine saldırılarını sürdürdüğünü dile getiren uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öyle veya böyle, militanlara destek veren ABD’ye karşı mücadele yürütülüyor. Amerikalıların Suriye’den çekilmesine gelince böyle kararların, sadece (ABD Başkanı Donald) Trump tarafından alınmadığını görüyoruz. Orada çok sayıda araştırma merkezi, enstitü, uzman var. Tüm kararların sonuçlarını titizlikle irdeliyor. Önümüzdeki 6 ayda Amerikalıların Suriye’den çekilmesini bekliyoruz. Washington şu an Avrupalıları Suriye krizinin içine çekmek istiyor. Amaç, mağlubiyeti onlara bağlamak. Astana ve Cenevre görüşmeleri sayesinde veya güç yoluyla işgalcilerin Suriye’den çıkışını sağlayacağız”.