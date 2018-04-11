Gölge CIA, ABD'nin Suriye'de vurabileceği üsleri açıkladı

'Gölge CIA' olarak bilinen Stratfor'un uzmanları, ABD Donanması'nın Nisan 2017'de Suriye'deki Şayrat üssünü vurduğu operasyona kıyasla daha kapsamlı bir operasyonun kendilerini beklediğini kaydetti.
"ABD, Suriye hükümetini dizginlemeyi değil, hükümetin kimyasal saldırı düzenleme imkanlarını zayıflatmak istiyor" diye devam eden uzmanlar, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin operasyona destek vereceğinin altını çizdi.
Doğu Guta'nın Duma ilçesinde Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine, başta ABD, İngiltere ve Fransa olmak üzere Batı ülkeleri müdahale sinyalleri vermeye başlamıştı.
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