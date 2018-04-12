Rus vekil, Rus gemilerinin Tartus limanından ayrıldığını doğruladı: Güvenlik amaçlı

© AP Photo / Pavlos Vrionides Uydu görüntülerine göre Rus gemileri Tartus’taki üsten ayrıldı

Rus basınına konuşan Şamanov, Rus gemilerinin Tartus'taki üsten ayrıldığı iddialarına yönelik soruları yanıtladı.

Şamanov "Olağan bir uygulama. Olası bir saldırı tehdidi ile karşılaşıldığında limanlardaki gemiler manevra bölgesi yakınlarına gider, böylece bir saldırı ile birden fazla geminin zarar görmesi önlenir. Gemiler dağıtılır. Böylece ömürleri uzatılır. Bu olağan bir tedbir" dedi.

Image Satellite Internacional, Facebook'ta Rus savaş gemilerinin Tartus limanından ayrıldığının görüldüğü uygu görüntülerini yayınlamıştı.

Açıklamada, üste yalnızca bir Kilo sınıfı denizaltının kaldığı aktarılmıştı.