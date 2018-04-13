Suriye Gelecek Partisi Genel Başkanı: ABD tarafından kurulmadık, PYD'nin yan kolu değiliz

Suriye'de, kısa bir süre önce kurulan ve PYD'nin yan kolu olmakla suçlanan Suriye Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı İbrahim Kaftan, Sputnik'e konuştu. PYD'nin yan kolu olmadıklarını ve ABD tarafından kurulmadıklarını belirten Kaftan, Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olmak istediklerini söyledi.

Kısa bir süre önce Suriye'nin Rakka kentinde kurulan Suriye Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Avukat İbrahim Kaftan, Sputnik'e konuştu.

Suriye'ye hizmet etmek için Suriye Gelecek Partisini kurduklarını belirten Kaftan, şöyle konuştu:

'PYD'YE BAĞLI DEĞİLİZ'

"Partiyi Suriye sorununun çözümünü amaçlayarak kurduk. Suriye sorununun savaşsız ve siyasi yolla çözülmesini istiyoruz. Kan dökülmeden insanlar ölmeden çözülmesini istiyoruz. Komşu ülkelerle ve birçok güçlü devletle Suriye sorununu çözmek istiyoruz. Partimizin çalışmalarını Suriye'nin geneline yayacağız. Her ilde bürolarımızı açmayı düşünüyoruz. Rakka, Menbiç, Kobani, Kamışlo, Haseke ve Deyr ez Zor'da parti bürolarımız vardır. Partimizde Kürtler, Türkmenler, Araplar ve Çerkesler vardır."PYD'nin yan kolu olmadıklarının altınız çizen Kaftan, şöyle devam etti: "PYD ile ilişkilerimiz vardır ama PYD'ye bağlı değiliz. Hiçbir partiye bağlı değiliz. Her partinin ayrı bir amacı vardır. Hiçbir partiyle kavga etmeyiz. Partilerle ittifaklar yapmak isteriz."

'TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER İÇİNDE OLMAK İSTİYORUZ'

© AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN Rus uzman: Kürt bölgelerinde Suriye Gelecek Partisi’nin kurulması ABD’nin etkili bir hamlesi

Türkiye ile iyi ilişkiler içesinde olmak istediklerini vurgulayan Kaftan, " Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım bizi PYD'nin yan kolu olmakla suçladı. Biz de diyoruz ki, bizim PYD ile organik bir bağımız yok. Sadece ilişkilerimiz var. Biz Türkiye ile oturup Suriye sorununu çözmek istiyoruz" dedi.

ABD ile herhangi bir bağlarının olmadığını ve ABD tarafından kurulmadıklarını ifade eden Kaftan, "ABD bize diyor ki IŞİD'in bitmesini istiyoruz. Suriye sorununun çözülmesini istiyoruz. Hem biz, hem de ABD IŞİD'in bölgede kalmasını istemiyoruz. Bitsin. Ve Suriye sorunu çözülsün" diye konuştu.

'SURİYE HÜKÜMETİ İLE İLİŞKİMİZ OLSUN İSTERİZ'

Suriye Hükümeti ile bir ilişkilerinin olmadığını ancak Suriye Hükümeti ile görüşmeler yapmak istediklerini dile getiren Kaftan, Yerinden yurdundan olan Suriyelilerin yerlerine dönmesi için Suriye hükümeti ve devlet yetkilileri ile görüşmek istediklerini kaydetti.



İBRAHİM KAFTAN KİMDİR?

© AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN Ankara ile körebe oyunu mu?: PYD'nin başını çektiği unsurlardan Suriye Gelecek Partisi

1967 yılında Menbiç kentinde dünyaya gelen Arap kökenli İbrahim Kaftan, Lübnan'da mühendislik okudu. 1995 yılında yüksek öğretimini bitiren İbrahim Kaftan, Suriye'ye geri dönüş yaptı. IŞİD'in Menbiç kentini ele geçirmesiyle birlikte ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. DSG'nin Menbiç kentini IŞİD'den almasıyla Türkiye'den Menbiç'e geri döndü.