ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurdu

ABD, İngiltere ve Fransa sabah erken saatlerde Suriye'de hükümetin kimysal silah kapasitesiyle ilgili olduğunu öne sürdüğü hedefleri vurdu.

09.31 İNGİLTERE SALDIRIYA 4 TORNADO SAVAŞ UÇAĞIYLA KATILDI

İngiltere Savunma Bakanlığı, ülkenin Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflere yönelik harekatına 4 Tornado savaş uçağıyla katıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere saatiyle 02.00'de İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin ABD ve Fransa ile Suriye'deki hedefleri vurmaya başladığı kaydedildi.

Suriye rejiminin kimyasal kapasitesiyle ilgili olduğu öne sürülen hedeflere yönelik harekata, İngiltere'nin Kıbrıs'taki Akrotiri Hava Üssünden kalkan Tornado tipi 4 savaş uçağı ile katıldığı açıklandı.

İngiliz uçaklarının Humus'taki bir eski füze üssünü hedef aldığı ve saldırıda 'Storm Shadow' (Fırtına Gölge) füzelerinin kullanıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiliz uçakları saldırılarını Suriye hava sahasına girmeden gerçekleştiriyor.

09.09 RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: SURİYE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ DUMAYRİ HAVAALANINA ATILAN 12 KRUZ FÜZESİNİ İMHA ETTİ

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye hava savunma sistemlerinin Dumayri askeri havaalanına atılan 12 seyir (kruz) füzesini imha ettiğini duyurdu.

09.08 HİZBULLAH: AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR

Lübnan Hizbullahı ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye hava saldırısı yapmasını kınadı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada " ABD'nin Suriye'ye, bölge halkına ve direniş hareketine karşı olan savaşı amacına ulaşamayacak" dendi.

08.40 TÜRKİYE'DEN ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ SALDIRIYA DESTEK

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada saldırıya destek verildiği belirtilerek, "Suriye rejimine karşı düzenlenen operasyon yerinde tepkidir. Operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

08.20 BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'ye yönelik düzenlediği saldırı üzerine uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi, itidal gösterilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, ABD İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava saldırılarını yakından takip ettiğini ve 'uluslararası barış ve güvenlik söz konusu olduğunda BM Sözleşmesi ve uluslararası hukuk ile tutarlı bir şekilde hareket etme zorunluluğu olduğunu' belirtti.

BM Sözleşmesinin bu konuda çok net olduğuna dikkati çeken Guterres, ''BM Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında en önemli sorumluluğa sahip. Güvenlik Konseyi üyelerini birlik olup bu sorumluğu yerine getirmeye davet ediyorum. Tüm üye devletlere böyle tehlikeli bir durumda itidal göstermesi, gerginliği tırmandıracak ve Suriye halkının ıstırabını daha da kötüleştirecek herhangi bir eylemden kaçınma çağrısı yapıyorum'' değerlendirmesinde bulundu

08.10 RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: SALDIRIDA 100'DEN FAZLA FÜZE FIRLATILDI

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıda havadan karaya ve kruz olmak üzere 100'den fazla füze fırlatıldığını, füzelerin çoğunun imha edildiği bildirdi. Açıklamada, saldırıyı Kızıl Deniz'deki iki ABD savaş gemisinin, Akdeniz'deki taktik uçaklarının ve Tanf bölgesindeki B-1B bombardıman uçaklarının gerçekleştirdiği kaydedildi. Bakanlık, Suriye'nin saldırıyı Sovyetler Birliği yapımı hava savunma sistemleriyle geri püskürttüğünü bildirdi.

Açıklamada ayrıca, saldırının geri püskürtülmesinde Rusya'nın hava savunma sistemlerinin dahlinin olmadığı belirtildi.

Şam'a yönelik fırlatılan füzelerin çoğu, Suriye hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldü.

08.00 ŞAM SAKİNLERİ, ESAD'A VE SURİYE ORDUSUNA DESTEK İÇİN SOKAĞA ÇIKTI

ABD öncülüğündeki saldırıyı protesto eden Şam sakinleri, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a ve Suriye ordusuna destek vermek için sokaklara döküldü. Şam merkezine Suriye bayraklarıyla çıkan Suriyeliler, ABD karşıtı sloganlar attı. Sputnik'e konuşan bir aktivist, "Saldırılardan korkmadığımızı göstermek için buradayız. Ülkemiz saldırılara karşı koyma gücüne sahip. Halk ise orduya be Başkan'a destek çıkıyor" ifadelerini kullandı.

07.50 İRAN: BÖLGESEL SONUÇLARI OLACAK

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD öncülüğündeki saldırı kınanarak, saldırının bölgesel sonuçları olacağı konusunda uyarıldı.

07.32 SALDIRIDA EN AZ 6 SİVİL YARALANDI

Sputnik'e konuşan bir yerel kaynağın aktardığı bilgiye göre, ABD öncülüğündeki Suriye saldırılarında en az 6 sivil yaralandı.

Konuya ilişkin henüz Suriyeli yetkililerden açıklama yapılmadı.

07.20 RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: RUS HAVA SAVUNMA BÖLGELERİNE ABD FÜZELERİ GİRMEDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve müttefikleri tarafından ateşlenen hiçbir füzenin, Tartus ve Hmeymim'in de dahil olduğu Rusya hava savunmasının sorumlu olduğu alana girmediği bildirildi.

07.13 NATO'DAN SALDIRIYA DESTEK AÇIKLAMASI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD öncülüğündeki saldırıya ilişkin açıklamasında, "ABD, İngiltere ve Fransa tarafından atılan adımları destekliyorum. Bu adım, rejimin Suriye halkına yönelik kimyasal silahlarla saldırma kabiliyetini azaltacaktır" dedi.

06.24 ŞAM'DAKİ BAŞKANLIK SARAYI VE HÜKÜMET BİNALARI VURULMADI

Şam'daki Sputnik muhabiri, ABD öncülüğündeki saldırılarda Suriye Devlet Başkanlık Sarayı'nın ve başkentteki hükümet binalarının vurulmadığını bildirdi.

© AP Photo / Hassan Ammar Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik ABD öncülüğündeki saldırılar nedeniyle Suriye hava savunmasının aktive edlidiği bildirildi.

06.05 RUSYA DIŞİŞLERİ: SALDIRILAR, SURİYE'NİN BARIŞÇIL BİR GELECEK ŞANSI ELDE ETTİĞİNDE GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şam barışçıl bir gelecek şansı elde ettiği anda saldırıya uğradı" ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin açıklamayı yapan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, şu ifadeleri kullandı: "Suriye halkı önce Arap Baharı'na, sonra IŞİD'e, şimdi de 'akıllı' Amerikan füzelerine maruz bırakıldı. Yıllardır terör tehdidi altında ayakta kalmaya çalışan egemen bir devletin başkentine saldırı düzenlendi."

Beyaz Saray'ın saldırı kararını almasında internet ve ana akım medya üzerinden yayınlanan fotoğraf ve videoların etkili olduğunu vurgulayan Zaharova, ABD'nin biyolojik silah labaratuarları iddiasını Irak işgaline gerekçe olarak göstermesini ima ederek "15 yıl önce Beyaz Saray bir şişe ve Dışişleri Bakanı'nı kullanmıştı. Şimdi ise Washington, şişe yerine medyayı kullandı" dedi.

Irak işgali öncesinde eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, 5 Şubat 2003'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmuş ve Irak'ta hareketli biyolojik silah laboratuarları olduğunu ileri sürmüştü. Powell, iddiasını daha etkileyici kılmak için BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma esnasında elinde bir şişe dolusu şarbon tutmuş, bunu dinleyicilere göstermişti. Ancak daha sonra bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.

ABD'nin biyolojik silah labaratuarları iddiasını Irak işgaline gerekçe olarak göstermesini ima eden Zaharova: 15 yıl önce Beyaz Saray bir şişe ve Dışişleri Bakanı'nı kullanmıştı. Şimdi ise Washington, şişe yerine medyayı kullandı https://t.co/OsPISCoMC3 pic.twitter.com/MGodSVD7i6 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 14, 2018

​05.37 RUSYA'NIN ABD BÜYÜKELÇİSİ: SURİYE'YE SALDIRI SONUÇSUZ KALMAYACAK

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD öncülüğünde Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıların 'sonuçsuz kalmayacağını' bildirdi. Antonov, "En kötü endişelerimiz gerçekleşti. Uyarılarımız dikkate alınmadı. Önceden tasarlanan senaryo uygulanıyor. Bu gibi eylemlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyardık. Bu sonuçların tüm sorumluluğu Washington, Londra ve Paris'e aittir. Rusya Devlet Başkanının tahkir edilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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05.15 PENTAGON: SALDIRI BİR DEFALIK

ABD Savunma Bakanı Mattis, Suriye'ye yönelik saldırının 'bir defalık' olduğunu söyledi. Mattis, "Bu yıl geçen yılki saldırıya nazaran iki kat daha fazla silah kullandık. Hedefler daha titiz seçildi. Ağır bir saldırı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ise ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırıya ilişkin Rusya'ya önceden bilgi verilmediğini kaydetti. Dunford, "Operasyonun ilk dalgası sona erdi" dedi.

Dunford, Suriye'de vurulan hedeflerin Şam'da bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'ta kimyasal silah depoları olduğunu söyledi.

05.04 RUSYA: ABD TÜM ULUSLARARASI KURALLARI İHLAL ETTİ

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi başkanı Aleksandr Şerin, "ABD Suriye'ye yönelik saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası kuralları ihlal ediyor ve Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir" açıklamasında bulundu.

Şerin, "ABD Başkanı Trump sadece dünya çapındaki bir suçlu değil, ikinci bir Adolf Hitler'dir. Bu, ikinci Belgrad'dır. Bu bir dönüm noktasıdır, egemen bir devlete karşı savaş ilanıdır" dedi.

04.58 'İNGİLTERE JETLERİ HUMUS'TA ASKERİ TESİSLERİ VURDU' İDDİASI

İngiltere ordusu, İngiliz jetlerinin Humus yakınlarında askeri tesisleri vurduğunu ileri sürdü.

04.40 MACRON: SURİYE'DE KİMYASAL SİLAH KULLANIMININ NORMALLEŞMESİNE MÜSAMAHA EDEMEYİZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Suriye'de kimyasal silah kullanımının normalleşmesine müsamaha edemeyiz" açıklamasında bulundu

04.30 MAY: GÜÇ KULLANMAKTAN BAŞKA ALTERNATİF YOK

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye saldırı emrini verdiğini açıklamasının ardından, İngiltere Başbakanı Theresa May, "Suriye'ye karşı güç kullanmaktan başka alternatif yok" dedi. May, "Bu akşam İngiliz Silahlı Kuvvetlerine, eş güdümlü ve hedefli darbelerle Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesini azaltması ve bunu kullanmaktan caydırması için yetki verdim" ifadesini kullandı.

BREAKING: Statement from Prime Minister Theresa May after UK launches strikes on Syria with the US. https://t.co/1v06U9Gxeh pic.twitter.com/BQ919VDXzX — CNBC Now (@CNBCnow) 14 Nisan 2018

May şunları kaydetti:

Bu saldırı kimseyi şaşırtmamalıdır. Suriye rejiminin kendi halkına karşı en korkunç ve menfur şekilde kimyasal silah kullanma sicili var. Bu kalıcı davranış kalıbı durdurulmalıdır. Bu sadece Suriye'deki masum insanları korkunç ölüm ve yaralanmalardan korumak için değil, ayrıca bu silahların kullanımını engelleyen uluslararası normun aşındırılmasına izin veremeyeceğimiz için de gereklidir.

Suriye'ye karşı mümkün olan her diplomatik yolu denedik. Suriye rejimini kimyasal silah kullanmaktan caydırmak için güç kullanmak dışında pratik bir alternatif yoktu.

Bu harekat bir iç savaşa müdahale etmek ve rejim değiştirmek anlamına gelmiyor. Harekat, bölgede gerilimleri tırmandırmayacak ve sivil kayıpları önlemek için mümkün olan her şeyi yapacak sınırlı ve hedefli bir darbe niteliğindedir.

Bu, Başbakan olarak Silahlı Kuvvetlerimizi muharebeye sürme konusundaki ilk kararım. Bu, kolay aldığım bir karar değil.

04.20 'ŞAM'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU, SURİYE HAVA SAVUNMASI AKTİF'

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyulurken, Suriye hava savunmasının aktif olduğu bildirildi.

Şam semalarında, Suriye hava savunma füzesinin Tomahawk füzesine karşı fırlatıldığına dair sosyal medya üzerinden görüntüler yayınlandı.

BREAKING: First images of US-led strikes on Damascus emerge (PHOTOS, VIDEOS) pic.twitter.com/00phU9tc6o https://t.co/7dLhBB6ngJ — RT (@RT_com) April 14, 2018

VIDEO footage of Syrian air-defense missile fired towards tomahawk rockets in the sky of Damascus. pic.twitter.com/5Mzx1D2Qwz — Yusha Yuseef (@MIG29_) April 14, 2018

Breaking: Syrian Pantsir S1 system is firing at targets over Damascus city now — Within Syria (@WithinSyriaBlog) April 14, 2018

#Breaking: Syrian air-defenses are now active as big explosions heard in #Damascus — Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) April 14, 2018

​04.10 TRUMP: SALDIRI EMRİNİ VERDİM

Trump'ın yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

Kısa bir süre önce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatörü Beşar Esad'ın kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yönelik kesin bir saldırı yapmaları için talimat verdim. İngiltere ve Fransa ile birlikte ortaklaşa bir operasyon şu anda başlamış durumda. İki ülkeye de teşekkür ediyoruz.

Bugün Fransa, İngiltere ve ABD haklı bir şekilde bu vahşete ve barbarlığa karşı güçlerini birleştirdi. Bugün askerlerimize sesleniyorum, tanrı onların yanında olsun. Dua ediyoruz ki ABD'yi korusun.

Bunlar bir kişinin eylemleri değil, bir canavarın işlediği suçlardır. Bugünkü adımımız, kimyasal silah üretimine ve kullanımına yönelik kararlı bir caydırıcılık cevabıdır. Suriye rejimi kimyasal unsurları kullanmayı bırakıncaya kadar (İngiltere ve Fransa'yla) bu (askeri) karşılığı sürdürmeye hazırız.

Bugün suçlu Esed rejimine en çok ekipman, finans sağlayan ve destek veren iki yönetime de bir mesajım var: İran ve Rusya'ya. Ne tür bir millet, masum kadın, çocuk ve erkekleri kitlesel olarak katleden bir suçluyla bağlantılı olmak ister ki? Toplumlar, dostluklarını sürdürdükleri ülkelerle değerlendirilir. Hiçbir devlet vahşi diktatörleri destekleyerek uzun süre devam edemez.

Rusya, şu anki karanlık yolda devam mı edeceğine, yoksa medeni milletler arasında istikrar ve barış için bir güç mü olacağına karar vermelidir.

​04.00 TRUMP'TAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

ABD medyasında yer alan haberlere göre basın mensuplarına, Trump'ın Suriye'ye ilişkin yapacağı açıklama için hazırlıklı olmaları bildirildi.

Öte yandan Pentagon muhabiri Joe R. Tabet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD yönetiminden bir yetkili Suriye'ye yönelik saldırı kararının alındığını doğruladı" iddiasında bulundu.

Just-in: US administration official confirmed to me that a decision to strike #Syria has been taken. — Joe R. Tabet (@JoeRTabet) April 14, 2018

​Bir diğer Pentagon muhabiri Lucas Tomlinson da, yetkili kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, "Başkan Trump, Suriye'ye saldırıya onay verdi" ifadelerini kullandı.