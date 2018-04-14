Türkiye: Operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Duma'daki kimyasal saldırının ardından ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonu 'yerinde bir tepki' diye niteledi. "Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

© AP Photo / Hassan Ammar ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurdu

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye, 7 Nisan günü Duma'da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir" ifadesine yer verildi.

"Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna inanmaktadır. Bu tecrübe ışığında, başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere tüm uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımının cezasız bırakılmamasını sağlayacak ortak adımlar üzerinde uzlaşmaya varması elzemdir."