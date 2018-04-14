Rudskoy: Suriye hava savunma sistemleri 103 füzenin 71'ini önledi

Rudskoy, "Eldeki verilere göre saldırıda toplam 103 kruz füzesi kullanıldı. Büyük oranda Sovyet üretimi hava savunma komplekslerinden oluşan Suriye hava savunma sistemleri, hava ve deniz bazlı füzelere başarıyla karşılık verdi ve 71 kruz füzesini önledi" dedi.

'FRANSIZ UÇAKLARININ SALDIRIYA KATILDIĞI TESPİT EDİLMEDİ'

Rudskoy, Suriye'deki Rus üsleri Hmeymim ve Tartus'ta bulunan hava savunma sistemlerinin, Fransız uçaklarının saldırıya katıldığını tespit etmediğine dikkat çekti.

Rus yetkili, Hmeymim ve Tartus'taki sistemlerin ABD ve İngiltere'ye ait deniz ve hava unsurlarından fırlatılan füzeleriyse zamanında tespit ederek kontrol altına aldığını ifade etti.

'HEDEF ALINAN ÜSLER ZARAR GÖRMEDİ'

Rudskoy, saldırıda hedef alınan hava üslerinin zarar görmediğinin altını çizerek şunları söyledi: "Objektif kontrol verilerine göre Duvali hava üssüne 4, Dumayri hava üssüne 12, Bley hava üssüne 18, Şayrat hava üssüne 12 füze fırlatıldı. Bu füzelerin tamamı imha edildi."