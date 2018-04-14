Esad'dan ilk açıklama: Batılı güçler kontrolü kaybettiklerini kabul etmeli

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'deki hedeflere 103 füze fırlatmasının ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi. Esad İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesinde saldırının Suriyelileri birleştirdiğini ve Şam'ın terörizmle mücadele kararlılığını artırdığını açıkladı.

© Fotoğraf : SANA Suriye Devlet Başkanı Esad'ın sabah ofisine gitme görüntüleri yayımlandı

Esad saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

Görüşmede Ruhani İran'ın Suriye'nin yanında olduğunu söyledi.

Esad'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Suriye lideri görüşmede şu ifadeleri kullandı:

"Terörizmi destekleyen Batılı güçlerin artık kontrolü kaybettiklerini kabul etme zamanı geldi. Aynı zamanda onlar halklarının ve dünyanın güvenini kaybettiklerini de hissediyorlar" dedi.

Esad saldırıların Suriyelileri birleştirdiğini ve 'ülkenin her santiminde terörizmi ezme ve mücadele etme konusundaki kararlılığını' artırdığını ifade etti.