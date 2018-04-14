Esad'dan ilk açıklama: Batılı güçler kontrolü kaybettiklerini kabul etmeli

Görüşmede Ruhani İran'ın Suriye'nin yanında olduğunu söyledi.
Esad'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Suriye lideri görüşmede şu ifadeleri kullandı:
"Terörizmi destekleyen Batılı güçlerin artık kontrolü kaybettiklerini kabul etme zamanı geldi. Aynı zamanda onlar halklarının ve dünyanın güvenini kaybettiklerini de hissediyorlar" dedi.
Esad saldırıların Suriyelileri birleştirdiğini ve 'ülkenin her santiminde terörizmi ezme ve mücadele etme konusundaki kararlılığını' artırdığını ifade etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)