OPCW heyeti Duma'daki kimyasal saldırıyı inceleyecek

OPCW'den yapılan açıklamada heyetin Duma'daki kimyasal saldırı iddiasını inceleyeceği açıklandı.
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Açıklamada OPCW'nin 'BM'den güvenlik uzmanlarıyla durumu değerlendirme ve heyetin güvenliğini sağlama amacıyla yakın işbirliği içinde çalıştığı' belirtildi.
Bugün ilerleyen saatlerde heyetin Duma'ya giderek 'kimyasal silahların kullanılıp kullanılmadığını alanda inceleyeceği' ifade edildi.
Suriye ve Rusya OPCW heyetinin güvenliğini sağlamayı garanti etmişti.
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