Lavrov: Suriye saldırısı yasadışı ve kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği saldırıyı 'yasadışı' ve 'kabul edilemez' olarak niteledi.

Hariciye ve Savunma Politikası Konseyi toplantısında konuşan Lavrov, Suriye saldırısının yasadışı ve kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Batılı ülkelerin saldırıyla ilgili basında ve sosyal medyada yer alan bilgiler dışında hiçbir dayanağı bulunmadığını vurguladı.

'MACRON, PUTİN'İN BULGULARI PAYLAŞMA TALEBİNİ GERİ ÇEVİRDİ'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'dan kimyasal saldırı iddiasıyla ilgili bulguları paylaşmasını talep ettiğini aktaran Lavrov, ancak Paris'ten ret cevabı alındığının altını çizdi.

'SALDIRIYI ÖZELLİKLE OPCW DUMA'DAKİ ÇALIŞMALARA BAŞLAMADAN ÖNCE DÜZENLEDİLER'

© AFP 2018 / Lex van Lieshout / ANP OPCW heyeti Duma'daki kimyasal saldırıyı inceleyecek

Rusya ve Fransa'nın Fransız uzmanları Duma'ya gönderme konusunda mutabakat sağladığını ancak daha sonra hiçbir Fransız yetkilinin Rusya Savunma Bakanlığı'yla temas kurmadığını belirten Lavrov, Batılı ülkelerin saldırıyı özellikle Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanları Duma'da çalışmalarına başlamadan hemen önce düzenlediğine dikkat çekti.

Lavrov, Şam yönetiminin OPCW uzmanlarının Doğu Guta'ya erişimini engellediğine dair açıklamaların gerçek dışı olduğunun altını çizdi.