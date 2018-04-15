Nasrallah: Batı'nın Suriye saldırısı başarısız oldu

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Doğu Guta'da Suriye ordusu tarafından kimyasal silah kullanıldığı iddiasının ardından Suriye'ye düzenlenen saldırıyı barbarca ve canice olarak niteledi. Nasrallah, saldırının başarısız olduğunu belirtti.

ABD'nin askeri harekatın boyutunu sınırlı tuttuğunu, aksi takdirde Şam'ın karşılık vereceğinin ve bu durumun tüm bölgede tansiyonu yükselteceğinin farkında olduğunu belirten Nasrallah, ABD'ye destek veren körfez ülkelerini de suçladı.

Hizbullah lideri, ABD öncülüğündeki saldırının Suriyeli askerleri terörize etmek, isyancılara moral vermek ve İsrail'in çıkarlarına hizmet etmek amacında olduğunu, ancak emelini gerçekleştiremediğini söyledi.

Nasrallah, yapılan saldırıyı canice ve barbarca olarak niteledi.