'ABD, Suriye'deki saldırıda kanser ilacı üreten merkezi vurdu'

İran Radyo Televizyon Kurumu'na bağlı Press TV, ABD-Fransa ve İngiltere ortak saldırısında vurulan noktalardan biri olan Şam'ın Barzeh semtindeki 'İlaç Geliştirme ve Kimyasal Endüstriler Enstitüsü'nün, Batı ülkelerinin yaptırımları nedeniyle ülkede eksikliği çekilen ilaçları, özellikle de kanser ilaçlarını, ürettiğini duyurdu.

Press Tv'ye konuşan enstitünün yöneticisi Said Said merkezin önceden Kimysal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından kullanıldığını ancak füze saldırısında yok edilmeden önce ilaç ürettiğini söyledi.

'BURADA KANSER İLAÇLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPIYORDUK'

Said "Suriye krizi başladığından beri, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkede her türden ilacın sıkıntısı yaşanıyor. Yabancı şirketler Suriye'ye yüksek kaliteli ilaçların ihracatını durdurdu, özellikle de kanser ilaçlarının. O nedenle biz burada kanser ilaçları üzerinde araştırma yapıyorduk. 3 kanser ilacı geliştirilmişti" dedi.

'KİMYASAL SİLAH OLSAYDI BİZ BURADA OLMAZDIK'

Suriyeli yetkili ABD'nin iddia ettiği gibi merkezde kimyasal silahlar olasaydı saldırı sonrası bölgeye gitmemiş olacaklarının altını çizdi.

Said "Eğer binada kimyasal silahlar olsaydı biz burada olmazdık. Meslektaşlarım ve ben buraya sabah 05.00'te geldik. Eğer kimyasal silahlar olsaydı maske takmamız gerekirdi ve burada kalmak için diğer koruyucu önlemleri almamız gerekirdi" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hükümete ait 3 kimyasal silah tesisinin vurulduğunu öne sürmüştü. Açıklamaya göre Barzeh'teki tesisin yanı sıra Humus'taki 2 tesis de hedef alınmıştı.