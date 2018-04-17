Suriye'ye yeni saldırı: Humus üzerindeki füzeleri, hava savunma sistemi etkisiz hale getirdi

Suriye ve İran medyasına göre, füzeler hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi. Füzelerin Şayrat Hava Üssü'nü hedef aldığı belirtilirken, füzelerin nereden gelediğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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Syrian air defense launch missiles against unknown objects over Damascus and Home countryside — H.K 🇸🇾 (@Ibra_Joudeh) 16 Nisan 2018

​Suriye resmi haber ajansı SANA da, "Suriye hava savunma sistemi, Humus üzerinde hava sahasını ihlal eden füzeleri etkisiz hale getirdi" derken, füzenin kaynağına dair bir açıklamada bulunmadı.

Reuters'ın aktardığına göre, ABD Savunma Bakanlığı bölgede ABD'nin bir askeri eylemi olmadığını belirtti.

Arap medyasından yerel kaynaklar, Suriye'nin hava sahasında İsrail uçaklarının göründüğünü ifade etti.

Another air defense missile was just launched

Reports of Israeli warplanes crossed the borders thru Lebanon pic.twitter.com/RxNJdjLoPE — H.K 🇸🇾 (@Ibra_Joudeh) 16 Nisan 2018

​Bazı yerel basın kaynakları da, füzelerin Suriye'ye Lübnan'ı geçerek ulaştığını belirtti. Saldırının 13 Nisan tarihinde ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen füze saldırısının üzerine gelmesi dikkat çekti.