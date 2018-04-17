ABD'li ve Mısırlı yetkililer, Suriye'yi görüştü

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Şukri ile Sullivan, çatışmanın taraflarını müzakerelere katılmaya teşvik etme konusunda mutabık kaldı.
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Şukri görüşmede, Suriye'de, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ve uluslararası kararlar doğrultusunda siyasi bir çözüme varılması için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.
Ülkesinin Suriye'de 'kimyasal silah' kullanılmasına karşı olduğunu belirten Şukri, bu konuyla ilgili şeffaf ve uluslararası bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptı.
Açıklamada, Sullivan'ın ifadelerine yer verilmedi.
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