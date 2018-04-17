ABD'li ve Mısırlı yetkililer, Suriye'yi görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığına vekalet eden John Sullivan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi telefonla arayarak ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonu görüştü.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE Suudi Arabistan'dan, Batı'nın Suriye operasyonuna destek

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Şukri ile Sullivan, çatışmanın taraflarını müzakerelere katılmaya teşvik etme konusunda mutabık kaldı.

Şukri görüşmede, Suriye'de, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ve uluslararası kararlar doğrultusunda siyasi bir çözüme varılması için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Ülkesinin Suriye'de 'kimyasal silah' kullanılmasına karşı olduğunu belirten Şukri, bu konuyla ilgili şeffaf ve uluslararası bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptı.

Açıklamada, Sullivan'ın ifadelerine yer verilmedi.