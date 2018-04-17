Erdoğan ve Ruhani, Suriye'yi konuştu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Erdoğan ile Ruhani arasında yapılan telefon görüşmesinde, Suriye'deki son durumun yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.
İki lider, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve krize kalıcı siyasi çözüm bulunması için Türkiye, İran ve Rusya'nın Astana süreci çerçevesinde ortak çaba harcamaya devam etmelerinin önemine işaret ettiler.
Görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek güçlenmesinden duyulan memnuniyetin de dile getirildiği kaydedildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)