İsrail- Gazze sınırında 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' eylemi: 2 Filistinli öldü

'Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında İsrail-Gazze sınırında 6 hafta sürmesi planlanan 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' eylemi 4. haftasında sürüyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı sınırdaki eylemlere katılan 2 Filisitinli eylemcinin öldüğünü duyurdu.

Bunlardan birinin İsrail askerlerince başından vurularak öldürülen 25 yaşındaki Ahmed Nebil Ebu Akl, diğerinin ise 24 yaşındaki Ahmet Reşad el Athamne olduğu açıklandı.

Olayın Cibaliya beldesinin doğu sınırında yaşandığı kaydedildi. İsrail ordusu ise olayı soruşturduğunu açıkladı.

Bazı bölgelerde Filistinliler İsrail tarafına taş attı ve lastik yaktı.

İsrail askerleri sınırdaki güvenlik çitinden uzak durulması ve çatışmalara girilmemesi konusunda uyarıların yer aldığı bildirileri de Gazze üzerinde bıraktı.

The IDF just dropped these leaflets over Gaza, urging Palestinians not to endanger themselves by acting on behalf of terrorist #Hamas. The IDF will continue to defend our border and civilians against terror, let's just hope warnings will be headed. pic.twitter.com/DOJCTAw0G7 — Jonathan Conricus (@LTCJonathan) April 20, 2018

​30 MART'TAN BU YANA 36 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı son gelişmeyle birlikte 36'ya yükseldi. Gösterilerde bugüne kadar 3500'den fazla Filistinli de yaralandı.

'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinin Filistinlilerin Nakba (Felaket) olarak adlandırdığı 15 Mayıs'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise 'sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını' talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Hamas'ı eylemleri kılıf olarak kullnamakla suçlayan İsrail 'angajman kurallarının gerekli olduğunu ve bu uygulamanın değişmeyeceğini' söylüyor.