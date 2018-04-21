'Suriye’de, Çeçen televizyonunun muhabiri öldürüldü'

© Sputnik / Center of reconciliation of the warring sides in Syria 'Çeçen lider Kadirov, Suriye'ye gidecek'

Kadirov, sosyal paylaşım sitesi VK'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Şam'dan üzücü bir haber geldi. Cuma namazından önce keskin nişancının ateşi sonucu Çeçen televizyon ve radyo kuruluşu Grozniy'in Suriye'deki serbest muhabiri Suriye vatandaşı İhab Balan hayatını kaybetti" dedi.

Çeçen televizyonu ekibine ve muhabirin ailesine başsağlığı dileyen Kadirov, IŞİD'i kastederek, "İblis devleti teröristleri, en barışçıl meslek sahibi genç adamı öldürerek bir kez daha kendi gerçek yüzlerini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Çeçen lider, Balan'ın ailesine maddi yardım ve desteğin sağlanacağını da sözlerine ekledi.