Irak, Suriye'de IŞİD'i vurdu: 36 militan öldürüldü

Irak savaş uçaklarının Suriye'de IŞİD'i vurmasıyla ilgili operasyonda, aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 36 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Irak savaş uçaklarının Suriye'de IŞİD'e karşı düzenlediği operasyonda aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 36 militanı öldürdüğü bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Merkezi Sözcüsü Yahya Resul yaptığı yazılı açıklamada, "Irak Hava Kuvvetlerine ait uçakların Suriye'deki terör örgütü IŞİD'e karşı saldırısında hedefe ulaşıldı." ifadelerini kullandı. IŞİD'in önemli mevzilerinin hedef alındığını belirten Resul, söz konusu saldırıda aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 36 militanın öldürüldüğünü kaydetti. Resul, "Ebu İslam, Ebu Tarık el-Hamadani, Ebu Meryem el-Akkavi, Ebu Hüseyin, Ebu Yasir ve Ebu Caferi'nin" öldürülen IŞİD elebaşları arasında olduğu bilgisini paylaştı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden 19 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanının (Başbakan) talimatları doğrultusunda savaş uçakları Suriye topraklarında terör örgütü IŞİD mevzilerini vurdu." ifadeleri kullanılmıştı.