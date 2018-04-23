Husilerin siyasi liderlerinden Samed, Suudilerin Yemen’e hava saldırısında öldü

Yemen’de Husiler tarafından kurulan Yüksek Siyasi Konsey’in Başkanı ve Husilerin siyasi lideri Salih el Samed’in, Suudi Arabistan’ın hava saldırısında öldüğü belirtildi.

Husilerin kontrolündeki El Mesire televizyonu, 2016 Ağustus ayından bu yana fiilen Yemen'de iktidarı elde tutan Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Salih el Samed'in, "geçtiğimiz Perşembe günü Hudeyda bölgesinde, düşman ABD-Suudi hava saldırısında öldürüldüğünü" bildirdi.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde 3 günlük yas ilan edilirken Samed'in yerini Mehdi el-Meşhed'in alacağı aktarıldı.

Suudi Koalisyon'un aradığı ve "40 terörist" listesinin iki numarası olan Samed için, Suudiler 20 milyon dolarlık ödül vaat ediyordu.

'KARŞILIĞI OLACAK'

Suikastin ardından Yemen Yüksek Siyasi Konseyi bir açıklama yayınladı.

Konsey, "Bu suikastın sarsıcı ve acı verici bir karşılığı olacak" ifadelerini kullandı.