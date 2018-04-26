Liberman: İran, Tel Aviv'i vurursa biz de Tahran'ı vururuz

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İran'a bağlı kuvvetlerin Tel Aviv kentine saldırması durumunda, başkent Tahran'ı hedef alarak yanıt vereceklerini söyledi. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 'tüm Müslüman ülkeleri ABD ve diğer düşmanlara karşı birleşmeye' çağırdı.

© REUTERS / Raheb Homavandi İran dini liderinin temsilcisi: İsrail'i yok edebiliriz

Londra merkezli Suudi haber sitesi Elaph'a konuşan Liberman "İsrail savaş istemiyor. Ancak İran, Tel Aviv'e saldırırsa Tahran'ı vururuz" ifadelerini kullandı.

'SURİYE'DE İRANLILAR'A AİT TÜM ASKERİ TESİSLERİ YOK EDERİZ, BEDELİ NE OLURSA OLSUN'

Resmi temaslar için ABD'de bulunan Liberman açıklamasının devamında da " (İran, Tel Aviv'i vurursa) Suriye'de İranlılar'a ait tüm askeri tesisleri yok ederiz. Bedeli ne olursa olsun" diye konuştu.

Liberman: 'If Tel Aviv attacked — we will strike Tehran' https://t.co/0OhfUMRJTj — Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) April 26, 2018

Liberman'ın sözleri İran'dan gelen 'Tel Aviv'i yok edebiliriz' şeklindeki açıklamalara yanıt niteliği taşıyor.

​İran ile İsrail arasındaki gerginlik 10 Şubat'ta İsrail'in Suriye'deki bir üsten gönderildiğini öne sürdüğü silahlı insansız hava aracının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini duyurması sonrası yükselmişti.

İsrail'e ait bir F-16 Suriye hava savunma sistemleri tarafından vurulurken, İsrail Suriye'deki hava savunma sistemlerini ve Şam yakınlarındaki İran hedeflerini vurduğunu açıklamıştı.

İran İsrail'e İHA gönderildiğini reddederken, Suriye ordusuna yakın kaynaklar İsrail'in IŞİD'le mücadelede kullanılan bir İHA üssünü vurduğunu öne sürmüştü.

9 Nisan'da ise İsrail'in Suriye'deki bir askeri üsse yönelik saldırısında İran Devrim Muhafızları'na mensup 7 İranlı'nın öldüğü açıklanmıştı.

HAMANEY: TÜM MÜSLÜMAN ÜLKELER ABD'YE VE DİĞER DÜŞMANLARA KARŞI BİRLEŞMELİ

© AFP 2018 / ATTA KENARE İran: Suriye’deki varlığımızın nedeni aşırıcılık yanlılarına karşı koymak

Liberman'ın açıklaması İran'la 3 yıl önce yapılan nükleer uzlaşıda ABD'nin köklü değişiklikler istemesi nedeniyle Tahran-Washington hattının oldukça gergin olduğu bir dönemde geldi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmayı bozma planlarına devlet televizyonundan tepki gösterdi.

Hamaney, "İran halkı ABD ve diğer küstah güçlerin zorbalığına başarıyla direndi ve bu direnişe devam edeceğiz. Bütün Müslüman halklar, ABD ve diğer düşmanlara karşı birlik olmalı" dedi.

Muslims should stand firmly against the U.S. and other domineering powers’ bullying. If they don’t observe that, they will be humiliated. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) April 26, 2018

​'BU SÖZLER MÜSLÜMANLAR İÇİN HAKARET'

Trump salı günkü açıklamasında 'Ortadoğu'daki bazı ülkelerin ABD koruması olmadan bir hafta bile dayanamayacağını' söylemişti.

Bu açıklamaya tepki gösteren Hamaney "Bu sözler Müslümanlar için bir hakaret. Maalesef bölgemizde Müslüman ülkeler arasında savaş var. Bazı gerici Müslüman ülkelerin hükümetleri diğer ülkelerle savaşıyor" sözlerini sarf etti.

That the U.S. president shamelessly says, ‘without the U.S., heads of some Arab states cannot maintain themselves even for a week’, is a humiliation for Muslims. pic.twitter.com/2GtuQX3g7k — Khamenei.ir (@khamenei_ir) April 26, 2018

​Ortadoğu'da ezeli düşmanlar Suudi Arabistan ve İran arasında devam eden 'vekalet savaşlarında' İsrail Suudi Arabistan'ın yanında saf tutuyor. Suudi Arabistan İsrail'i tanımasa da, iki ülke de Ortadoğu'da İran'ın güçlenmesini bölgesel konjonktür içerisinde kendi menfaatleri için istemiyor.

© REUTERS / Brian Snyder Macron: İran'la nükleer anlaşmayı terk etmeyin

Nükleer anlaşma, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Almanya arasında iki yıl süren müzakerelerin ardından, 14 Temmuz 2015'te Viyana'da imzalanmıştı.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimine açılması ve karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören anlaşma, 16 Ocak 2016'da yürürlüğe girmişti.

Trump, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini aksi takdirde ülkesinin anlaşmadan 12 Mayıs itibarıyla çekileceğini açıklamıştı. Fransa dışındaki diğer taraf ülkeler ve İran, anlaşmanın güncellenmesine karşı çıkıyor.

MACRON, TRUMP'I İKNA EDEMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

© REUTERS / Brian Snyder Macron: Trump, İran nükleer anlaşmasından mayıs ayında çıkacak

Trump'ın daveti üzerine Washington'a 3 günlük resmi ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada "ABD'nin kararının ne olacağını bilmiyorum ancak Trump'ın tüm açıklamalarının mantıklı bir analizi beni, onun nükleer anlaşmada kalacağı konusunda elinden geleni yapacağına inandırmıyor. Benim görüşüm onun ülke içi nedenlerle anlaşmadan çıkacağı" demişti.

Macron kendi pozisyonunu ise şu sözlerle anlatmıştı: "Anlaşma tüm kaygılara ve çok önemli endişelere yanıt vermiyor olabilir. Ancak onu, yerine daha sağlam bir şey koymadan terk etmemeliyiz. Benim görüşüm bu" demişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ABD ziyareti öncesi Reuters'e konuşan Alman hükümetinden bir üst düzey kaynak da Macron'un önerisinin 'mevcut anlaşmanın korunarak buna yeni unsurların dahil edilmesi olduğunu' söyledi.

Kaynak Almanya'nın pozisyonun anlaşmanın korunması olduğunu da vurguladı.