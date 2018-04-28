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    Sergey Lavrov- Cevad Zarif - Mevlüt Çavuşoğlu

    Lavrov: Suriye'de normalleşme için Astana formatı kapsamında acil önlemler almalıyız

    © REUTERS / Grigory Dukor
    Ortadoğu
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de normalleşme için Astana formatı kapsamında acil olarak kolektif önlemler alınması gerektiğini söyledi. Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini vurguladı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif arasındaki üçlü toplantı başladı.

    Türkiye-Rusya-İran Dışişleri Bakanları Kazakistan’da, Suriye konulu 9. Astana toplantısına katıldı. Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (solda), Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (ortada) ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif (sağda) ortak basın toplantısı düzenledi.
    © AA / Cem Özdel
    Çavuşoğlu: Lavrov ve Zarif'le yapacağımız üçlü toplantı, Suriye'de yeni adımlar açısından önemli
    Toplantının basına açık bölümünde konuşan Lavrov, Suriye'de normalleşme için Astana formatı kapsamında acil olarak kolektif önlemler almaları gerektiğini belirtti.

    Lavrov, "Bu toplantıyı Suriye ve çevresindeki zorlu durumu istişare etmek için yapmaya karar verdik. Suriye'nin bu zorlu koşullar altında barış ve normalleşme yolunda ilerlemesi için bir yılı aşkın süre önce oluşturulan Astana formatı kapsamında acil olarak kolektif önlemler almalıyız" dedi.

    'RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYOR'

    Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye krizinin bölgedeki uluslararası sınırlara yönelik bir tehdit oluşmadan çözülmesinden yana olduğunu kaydeden Lavrov, üç ülkenin de Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini vurguladı.

    'ÜÇ ÜLKE, SURİYE'YE TERÖRİSTLERİ TEMİZLEMEDE YARDIMCI OLABİLİR'

    Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova, Ankara ve Tahran'ın Suriye hükümetine ülkeyi teröristlerden temizleme konusunda yardımcı olabileceğinin altını çizdi.

    'SURİYE'DE DİYALOĞU ENGELLEME GİRİŞİMİ VAR'

    Bu arada Lavrov, Rusya'nın Suriye'de diyaloğu engelleme girişimleri tespit ettiğini söyledi.

    Lavrov, "Son haftalarda yaşanan gelişmeler, herkesin Suriye'de barışa ihtiyaç duymadığını gösteriyor. Suriye'de çözüm için umutların yeşerdiği her seferde, umuda saldırı düzenlendi. Diyaloğu ve anayasa komisyonu kurulmasını engellemek için girişimler var" ifadelerini kullandı.

    'ABD, İNGİLTERE VE FRANSA'NIN SALDIRISI BARIŞÇIL ÇÖZÜM PERSPEKTİFİNE ZARAR VERDİ'

    ABD, Suriye'ye saldırı başlattı.
    © AP Photo / Hassan Ammar
    ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurdu
    Lavrov, bu kapsamda ABD, İngiltere ve Fransa'nın 14 Nisan'da kimyasal saldırı iddialarına dayanarak Suriye'ye düzenlediği füze saldırısını anımsatarak şöyle konuştu:

    "Biz sizlerle birlikte inşa ederken diğer meslektaşlarımız ise uluslararası hukuk ihlallerinde bulunmaktan kaçınmadan ortak yapıcı çabaların sonuçlarını ortadan kaldırma girişiminde bulunuyor. 14 Nisan'daki saldırı da bu girişimlerden biri. Zira bu saldırı, sadece ülkedeki ve uluslararası arenadaki durumu etkilemedi, barışçıl çözüm yolunda ilerleme perspektifine de zarar verdi."

    ÇAVUŞOĞLU: HER TÜRLÜ ASKERİ ÇÖZÜM YASADIŞI OLUR

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, Suriye krizinde her türlü askeri çözümün yasadışı olacağını vurguladı.

    Çavuşoğlu, "Astana sürecinin garantör ülkeleri olarak amacımız, Suriye krizine çözüm bulmak. En iyi çözüm, siyasi çözümdür. Her türlü askeri çözüm yasadışıdır ve kalıcı olmayacaktır" diye konuştu.

    'ÇALIŞMALARIMIZA İVME KAZANDIRMALIYIZ'

    Çavuşoğlu, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin bu amaca ulaşmak için çalışmalara ivme kazandırmaları gerektiğine işaret ettiğini vurguladı.

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    Etiketler:
    Cevad Zarif, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Astana, İran, İngiltere, Fransa, Suriye, Türkiye, ABD, Rusya
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