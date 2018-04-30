Netanyahu bu gece İran'la ilgili 'dramatik bir açıklama' yapacak

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer programıyla ilgili 'dramatik' istihbaratlar içeren bir konuşma yapacağı duyuruldu.

Bu gece 20.00'de Tel Aviv'deki Kirya askeri üssünde konuşma yapacak Netanyahu'nun, dün gece Suriye'de yine İranlıların konuşlandığı bir üssü vurduklarına dair iddiaları değil, İran'la nükleer anlaşmayı ele alacağı belirtildi.

İsrail televizyonu Kanal 10'dan gazeteci Barak Ravid ve Yedioth Ahronoth gazetesinin Amerikan basını için de yazan araştırmacı muhabiri Ronen Bergman, İsrail liderinin İran'ın anlaşmayı ihlal ederek nükleer programını devam ettirdiğine dair 'yeni istihbarat' paylaşacağını iddia etti.

BREAKING: PM NETANYAHU WILL GIVE A SPEECH 8PM AND EXPOSE NEW INTELLIGENCE ON THE IRANIAN NUCLEAR PROGRAM, ISRAELI OFFICIAL SAYS — Barak Ravid (@BarakRavid) 30 Nisan 2018

Today, at 8 PM (Jerusalem Time) #Netanyahu will publish "dramatic information" that the #Mossad has obtained about Iran's breach of #JCPOA (nuclear agreement). If true- a significant proof of Netanyahu's claims against the agreement and to the desire of #Tramp to withdraw from it — Ronen Bergman (@ronenbergman) 30 Nisan 2018

İran'ın İsrail'i yok etmeye yönelik nükleer silah geliştirme peşinde olduğunu iddia edegelen Netanyahu, dün CIA Direktörü iken ABD Dışişleri Bakanı atanan Mike Pompeo'yu ağırlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump gibi 5+1 grubu ülkelerinin İran'la vardığı 2015 tarihli nükleer anlaşmayı çöpe atmanın hararetli savunucu olan Pompeo, İran'a karşı bölge turuna çıkmış vaziyette.

Dün gece Suriye'nin Hama ve Halep kentlerindeki bir dizi askeri üsse düzenlenen füze saldırıları İsrail'e mal edildi. Ancak Tahran yönetimi İran'a ait bir üssün vurulduğu ve saldırılarda İranlıların öldüğü iddialarını kabul etmeye yanaşmadı.

İsrail'in son dönemde Suriye'de İran'ı hedef alması, İsrail-İran savaşı çıkarma potansiyeli taşıyor.