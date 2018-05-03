‘ABD'nin katılımıyla Suriye'de yeni bir kimyasal silah provokasyonuna hazırlanılıyor'

© Sputnik / Valery Melnikov Zaharova: Batı basını gerçeği söyleyen Suriyeli görgü tanıklarını 'zehirledi'

Sputnik'e konuşan Suriye özel servisi ile bağlantılı bir kaynak "ABD güvenlik servisleri yasaklı maddelerin Suriye'de kullanılacağı bir provokasyon planlıyor. Operasyonu eski bir IŞİD militanı olan Mişan İdriz el Hamaş yönetiyor. Amaç sivil halka karşı kimyasal kullanıldığı mizanseni yaratmak ve bunu basında geniş çapta yaymak" dedi.

'ÇEKİMLER İÇİN FIRAT'IN BATI KIYISINDAN İNSANLAR GETİRİLİYOR'

Hazırlıkların 23 Nisan'da başladığını öne süren kaynak, Fırat Nehri'nin batısındaki kişilerin el Hamaş liderliğinde çekimler için ABD'nin askeri üssünün bulunduğu Deyr ez Zor'un doğusundan 27 kilometre uzaklıktaki el Caferi petrol sahasının olduğu alana getirildiğini belirtti.

Kaynak el Hamaş'ın kardeşi Muhammed Ramadan el İdriz ve diğer aile üyelerini de çekimlerin olduğu bölgeye getirmeyi planladığını ekledi.