'Suudi Arabistan, kilise inşa edecek' iddiası

Vatikan'dan bir heyetin nisan ayında Suudi Arabistan'a düzenlediği tarihi ziyarette daha da tarihi bir karar alındığı iddia edildi. Vahabilikle yönetilen Suudi Arabistan'ın Hıristiyan vatandaşları için kilise inşa edeceğine dair bir anlaşma imzaladığı ileri sürüldü.

© AA / Markas İshak/ Mısır Ortodoks Katedrali Basın Ofisi/ Handout Suudi Arabistan tarihinde bir ilk: Prens Selman, Kıpti Kilisesi'ni ziyaret etti 5

Anlaşmanın, Vatikan'ın Dinlerarası Diyalog Konseyi Başkanı, Fransız kardinal Jean-Louis Tauran ile Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Şeyh Muhammed bin Abdülkerim el İsa arasında imzalandığı söyleniyor.

Rabıta, 1962'de Suudi Arabistan'ın liderliğinde kurulmuştu.

TERÖRİZMLE MÜCADELE YOLLARINDAN BİRİ OLARAK

Egypt Independent'ın haberine göre Suudi Arabistan'ın fiili lideri konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MbS) toplumsal-kültürel açıklık politikası çerçevesinde Suudi tarihinde ilk kez kilise inşa etmek üzere Vatikan ile işbirliği anlaşması imzalandı.

© REUTERS / Faisal Al Nasser Suudi Veliaht Prensi: Kadın çarşaf giymek zorunda değil, ne giyeceğine kendi karar vermeli

Böylece dünya çapında şiddeti, aşırılıkçılığı, terörizmi kınayarak güvenlik ve istikrarı sağlamak yolunda dinlerin ve kültürlerin önemli rolünün vurgulandığı kaydedildi.

İKİ YILDA BİR TOPLANILACAK

Anlaşma uyarınca gelecekteki görüşmeleri organize etmek üzere tarafların ikişer temsilcisinin bulunacağı ortak koordinasyon komisyonu kurulması da kararlaştırıldı. Komisyon, iki yılda bir sırasıyla Roma'da ve Rabıta'nın seçeceği bir şehirde toplanacak.

'UZLAŞMA SÜRECİ BAŞLADI'

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Riyad'da Suudi Kralı Selman ve MbS ile görüştüğü söylenen Tauran, dönüşte Vatican News'a verdiği demeçte, 'yakınlaşma sürecinin başlamasından' memnuniyet ifade etti. Fransız kardinal ''Suudi yetkililer ülkeye yeni bir imaj kazandırmaya hazır olduklarının işaretini verdi'' dedi.

MbS, marttaki Mısır ziyaretinde Kahire'deki Kıpti Kilisesi'ni ziyaret edip Papa II. Tavadros ile görüşerek bir ilke imza atmıştı.