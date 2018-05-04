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    İsrail-Gazze-protesto

    İsrail-Gazze sınırındaki 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' eylemleri 6. haftasında: 30 Filistinli yaralı

    © REUTERS / İbrahim Ebu Mustafa
    Ortadoğu
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    İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki yüzlerce Filistinli, 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında bugün de sınırda toplandı. İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahalesi sonucu en az 30 Filistinli yaralandı.

    İsrail-Gazze sınırındaki eylemler
    © REUTERS / İbrahim Ebu Mustafa
    İsrail'in Filistinli eylemcilere karşı gerçek mermi kullanması ilk kez yargıda
    'Filistinli İşçilerin Cuması' adı verilen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün 6. cumasındaki gösterilerin en önemli adresi yine Gazze sınırı oldu.

    İsrail askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Gazze'deki Filistinliler sınır hattındaki barışçıl gösterilerinden vazgeçmiyor.

    Önceki gösterilerde olduğu gibi protestocular cuma namazını yine sınırda kıldı. Filistinlilerin barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri Gazze sınırının 5 farklı bölgesinde devam ediyor.

    Göstericiler, İsrail'in keskin nişancılarından korunmak için yine sınırda lastik yakıyor ve Gazze'nin farklı bölgelerinden dumanlar yükseliyor.

    30 FİLİSTİNLİ YARALANDI

    A wounded Palestinian is evacuated during clashes with Israeli troops at a protest demanding the right to return to their homeland, at the Israel-Gaza border, east of Gaza City, April 13, 2018
    © REUTERS / Mohammed Salem
    Gazze-İsrail sınırındaki 'Büyük geri dönüş yürüyüşü'nde 3 Filistinli daha yaşamını yitirdi
    İsrail yine eylemcilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

    Filistinli sağlık yetkilileri 10 kişinin gerçek mermi ile vurulduğunu, 20 kişinin ise gazdan etkilendiğini söyledi.

    Geçen ay İsrail askerlerinin ateşi sonucu en az 43 Filistinli hayatını kaybetti.

    BÜYÜK GERİ DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

    Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

    İsrail askerleri ise 'sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını' talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

    Filistinliler, gösterilerini İsrail'in kuruluş yıl dönümü ve 'Büyük Felaket' adını verdikleri 'Nekbe'nin tarihi olan 15 Mayıs'a kadar sürdürmeyi planlıyor.

    Etiketler:
    Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü, Gazze, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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