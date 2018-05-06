İran'da 16 kadın IŞİD’le bağlantıları nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi'nin açıklamalarına dayandırdığı haberinde mahkemenin 16 kadını, IŞİD'e üye oldukları gerekçesiyle çeşitli hapis cezalarına çarptırdığı aktarıldı.

Devletabadi, konuya ilişkin açıklamasında, "IŞİD üyesi olan kadınlara çeşitli hapis cezaları verildi" ifadelerini kullandı. Tahran Başsavcısı, mahkemenin kadınların IŞİD'ten aldıkları paraların kendilerinden tahsil edilmesinin hükme bağlandığını da sözlerine ekledi.

Devletabadi, kadınların daha önce IŞİD'e katılmak üzere Suriye'ye gittiklerini, orada özel uygulamalı eğitimlere katıldıklarını ve bazı terör eylemlerinde yer aldıklarını, İran'a dönmelerinin ardındansa tutuklandıklarını ifade etti.