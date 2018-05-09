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    Eski ABD Başkanı Barack Obama

    Obama'dan Trump'ın İran kararına ilk tepki : Ciddi bir hata

    © AFP 2018 / Jim Watson
    Ortadoğu
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    İran'la 2015 yılında nükleer anlaşmayı imzalayan eski ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin anlaşmadan ayrılma kararına tepki göstererek "İran'ın herhangi bir şekilde ihlal etmediği nükleer anlaşmayı riske atma kararı ciddi bir hatadır" ifadelerini kullandı.

    İran petrol
    © REUTERS / RAHEB HOMAVANDI
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    Obama, yazılı açıklama yaparak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kararının yanlış olduğunu savundu.

    Obama, nükleer anlaşmanın hem ABD'yi hem de dünyayı 'nükleer silahlara sahip bir İran'dan koruduğunu' ifade ederek altı maddeyle anlaşmanın sağlam temellere oturduğunu belirtti.

    'ANLAŞMA OLMADAN ABD, NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP İRAN İLE ORTADOĞU'DA BAŞKA BİR SAVAŞ ARASINDA TERCİH YAPMAK DURUMUNDA KALABİLİR'

    Obama, "İran'ın herhangi bir şekilde ihlal etmediği nükleer anlaşmayı riske atma kararı ciddi bir hatadır. İran'la nükleer anlaşma olmaksızın ABD, nükleer silahlara sahip bir İran ile Ortadoğu'da başka bir savaş arasında tercih yapmak durumunda kalabilir" değerlendirmesinde bulundu.

    'ABD'NİN EN YAKIN MÜTTEFİKLERİNE SIRTINA DÖNMESİ DEMEKTİR'

    İran'ın nükleer anlaşma kurallarını ihlal ettiğini gösteren bir delilin olmadığını savunan Obama, "Bu sebeple bugün yapılan duyuru yanlış yönlendirilmiş bir açıklamadır. Nükleer anlaşmadan çekilmek ABD'nin en yakın müttefiklerine sırtını dönmesi demektir" yorumunda bulundu.

    ​ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve nükleer anlaşmanın hayata geçmesinde aktif rol oynayan John Kerry de ABD'nin anlaşmadan çekilmesi kararının çok yanlış olduğunu savundu.

    Kerry, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararın ABD'yi, İsrail'i ve ABD'nin bölgedeki müttefiklerini yeniden büyük bir riske attığını iddia etti.

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    Demokratların Senatodaki azınlık lideri Chuck Schumer de "Müttefiklerimizi bölerek bu planın nasıl işleyeceğini bilmiyorum. Söz konusu yaptırımları diğer ülkelere nasıl uygulayacaksınız? Ben burada somut bir plan görmüyorum" sözleriyle Trump'ın kararını eleştirdi.

    Cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake de "Bunun (Trump'ın kararı) akıllıca atılmış bir adım olduğunu sanmıyorum" değerlendirmesini yaptı.

    ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'la varılan nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015 yılında askıya alınan İran'a yönelik ekonomik yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini bildirmişti.

    Söz konusu anlaşma, Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler ise eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.

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    Etiketler:
    JCPOA, Nükleer anlaşma, Chuck Schumer, John Kerry, Donald Trump, Barack Obama, İran, ABD
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