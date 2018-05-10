BM'den Yemen açıklaması: Artan gerginlikten derin endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin kontrolünde bulunan hükümet binasına hava saldırısı düzenlemesi ve Husilerin de Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a füze saldırısı gerçekleştirmesiyle yaşan gerginlikten derin endişe duyduğunu vurguladı.

© REUTERS / Khaled Abdullah DSÖ, Yemen'de koleraya karşı aşı kampanyası başlattı

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki krizde son günlerde tırmanan gerginliğe dikkat çekildi.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 7 Mayıs'ta Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin kontrolünde bulunan hükümet binasına hava saldırısı düzenlemesi ve Husilerin de 6 ve 9 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a füze saldırıları gerçekleştirmesiyle son günlerde artan gerginlikten derin endişe duyduğu ifade edildi.

Tüm taraflara uluslararası insani hukuka saygı duyulması ve sivillerin korunması çağrısı yapılan açıklamada, gerginliği daha fazla tırmandıracak her türlü eylemden kaçınılması gerektiği vurgulandı.