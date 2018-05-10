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    Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi İsrail askeri mahkemesine çıkarıldı

    İsrail askerleri 'Filistinli cesur kız' Tamimi’nin ağabeyini gözaltına aldı

    © AFP 2018 / Ahmad GHARABLI
    Ortadoğu
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    İsrail askerlerinin, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki cesur kız Filistinli Ahed Tamimi'nin ağabeyi 21 yaşındaki Vaad Tamimi'yi gözaltına aldığı bildirildi.

    Ahed Tamimi
    © REUTERS / Ammar Awad
    'Filistin'in cesur kızı' Tamimi'nin duruşması yine ertelendi
    Ahed'in babası Basil Tamimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evlerine sabah saatlerinde yaptığı baskınla 21 yaşındaki oğlu Vaad'i gözaltına aldığını belirtti. İsrail askerlerinin evde arama yaptığını kaydeden Baba Tamimi, İsrail askerlerinin eşi Neriman ile kızı Ahed Tamimi'yi gözaltına aldıktan sonra oğlu Vaad'i de gözaltına alarak Tamimi ailesinin işgal karşıtı mücadele azmini kırmayı hedeflediğini söyledi.

    Filistinli Ahed Tamimi
    © REUTERS / Ammar Awad
    BM'den Tamimi açıklaması: Endişeliyiz
    İsrail askerleri, 8 ay hapis cezasına çarptırılan cesur kız Tamimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine 'saldırı' ile suçlandığı belirtiliyor.

    Videoda Ahed'in yanında olduğu görülen kuzeni Nur Tamimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuştu. 'Filistinli cesur kız' olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da 'Hanzala Cesaret Ödülü'ne layık görülmüştü.

    Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

     

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    Etiketler:
    gözaltı, tutuklama, Ahed Tamimi, Filistin, İsrail
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