Erdoğan, Ruhani ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ile 2015'te varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilme kararı ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı.

ERDOĞAN: KARARI DOĞRU BULMUYORUM

ABD'nin anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) korunmasından yana olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani'nin, ikili ekonomik ilişkileri geliştirme konusuna da değindikleri kaydedildi.