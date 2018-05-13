Yermuk’un doğu mahalleleri yeniden Suriye yönetiminin kontrolünde

Yevtuşenko, konuya ilişkin açıklamasında, "Suriye yönetimi, Şam'ın güneyinde daha önce yasadışı silahlı grupların kontrolünde olan Yermuk bölgesinin doğu mahallelerinin kontrolünü tekrar sağladı. Yelda, Babbila ve Beyt Sahm yerleşimlerinde provokasyonların önüne geçilmesi ve sivillerin güvenliğinin sağlanması için Suriye güvenlik güçleri ile Rus askeri polis birliklerinin ortak çalışması organize edildi" diye konuştu.

© AA / Khaled Akasha Rus askerler militanların Yermuk'tan tahliyesine başladı

Tümgeneral Yevtuşenko, Rus tarafının ve Suriye hükümetinin çok yönlü desteği sayesinde Doğu Guta halkından 64 bin 965 kişinin sığınmacı kamplarından evlerine döndüklerini kaydetti.

‘9 BİNİ AŞKIN MİLİTAN, AİLELERİYLE BİRLİKTE HUMUS'TAN TAHLİYE EDİLDİ'

Rus yetkili, 7 Mayıs'tan bu yana Humus'taki gerilimi azaltma bölgesinden 9 bin 368 militanın aileleriyle birlikte tahliye edildiğini ifade etti.

Yevtuşenko, "Ateşkesi izleme merkezi ve Rus askeri polis birlikleri 4 gündür yasadışı silahlı grupların ve aile fertlerinin Humus'taki gerilimi azaltma bölgesinden tahliyesini gerçekleştiriyor. 7 Mayıs'tan bu yana Humus'tan toplam 9 bin 368 militan, aile fertleriyle birlikte tahliye edildi" diye konuştu.

Son 24 saat içerisinde Er-Rastan yerleşimindeki geçiş noktasından 3 bin 387 kişinin çıkış yaptığını söyleyen Tümgeneral Yevtuşenko, bu kişilerin tümünün İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine sevk edildiklerini vurguladı.