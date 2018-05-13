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    Yermuk Mülteci Kampı-Tahliye

    Yermuk’un doğu mahalleleri yeniden Suriye yönetiminin kontrolünde

    © REUTERS / SANA
    Ortadoğu
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    Rusya’nın Suriye’deki Ateşkesi İzleme Merkezinin Başkanı Yuriy Yevtuşenko, Suriye yönetiminin Şam'ın güneyindeki Yermuk bölgesinin doğu mahallelerinin kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini açıkladı.

    Yevtuşenko, konuya ilişkin açıklamasında, "Suriye yönetimi, Şam'ın güneyinde daha önce yasadışı silahlı grupların kontrolünde olan Yermuk bölgesinin doğu mahallelerinin kontrolünü tekrar sağladı. Yelda, Babbila ve Beyt Sahm yerleşimlerinde provokasyonların önüne geçilmesi ve sivillerin güvenliğinin sağlanması için Suriye güvenlik güçleri ile Rus askeri polis birliklerinin ortak çalışması organize edildi" diye konuştu.

    Doğu Guta tahliye
    © AA / Khaled Akasha
    Rus askerler militanların Yermuk'tan tahliyesine başladı

    Tümgeneral Yevtuşenko, Rus tarafının ve Suriye hükümetinin çok yönlü desteği sayesinde Doğu Guta halkından 64 bin 965 kişinin sığınmacı kamplarından evlerine döndüklerini kaydetti.

    ‘9 BİNİ AŞKIN MİLİTAN, AİLELERİYLE BİRLİKTE HUMUS'TAN TAHLİYE EDİLDİ'

    Rus yetkili, 7 Mayıs'tan bu yana Humus'taki gerilimi azaltma bölgesinden 9 bin 368 militanın aileleriyle birlikte tahliye edildiğini ifade etti.

    Doğu Guta- Militan- Tahliye
    © REUTERS / Omar Sanadiki
    2 bin 500’ü aşkın militan, insani koridor üzerinden Yermuk Kampı’ndan ayrıldı
    Yevtuşenko, "Ateşkesi izleme merkezi ve Rus askeri polis birlikleri 4 gündür yasadışı silahlı grupların ve aile fertlerinin Humus'taki gerilimi azaltma bölgesinden tahliyesini gerçekleştiriyor. 7 Mayıs'tan bu yana Humus'tan toplam 9 bin 368 militan, aile fertleriyle birlikte tahliye edildi" diye konuştu.

    Son 24 saat içerisinde Er-Rastan yerleşimindeki geçiş noktasından 3 bin 387 kişinin çıkış yaptığını söyleyen Tümgeneral Yevtuşenko, bu kişilerin tümünün İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine sevk edildiklerini vurguladı.

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    Etiketler:
    Rusya'nın Suriye Ateşkesi İzleme Merkezi, Yuriy Yevtuşenko, Suriye
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