Lavrov'dan ABD'nin Kudüs adımına tepki: Tek taraflı hareket edemezsiniz

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kudüs'le ilgili uluslararası kararların tek taraflı olarak gözden geçirilmesinin imkansız olduğunu vurguladı.

© REUTERS / Ronen Zvulun ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği törenle açıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı sonucu Tel Aviv'den taşınan büyükelçilik bugün Kudüs'te açıldı. Lavrov, Mısır'la dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla yapılan 2+2 formatındaki görüşmenin ardından ABD'nin adımı hakkında açıklamalarda bulundu.

'RUSYA, ABD'NİN KUDÜS'TE BÜYÜKELÇİLİK AÇMA KARARINA OLUMSUZ YAKLAŞIYOR'

Lavrov, "Rusya, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açma kararına olumsuz yaklaşıyor. Bu kararla ilgili olumsuz görüşümüzü daha önce birçok kez dile getirdik. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu yöndeki düşüncelerini açıkladı" dedi.

Uluslararası toplumun aldığı kararlara dayanan anlaşmaları tek taraflı olarak gözden geçirmenin imkansız olduğuna inandıklarını kaydeden Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

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"Bu kararlar, Kudüs'ün statüsünün en önemli konulardan biri olduğu Filistin-İsrail krizinin nihai çözümüne yönelik tüm konuların yalnızca İsrail ve Filistin yönetimleri arasında doğrudan diyalog yoluyla karara bağlanmasını öngörüyor."

'RUSYA TÜM ANLAŞMALARIN UYGULANMASINDAN YANA'

Rusya'nın Kudüs'ün statüsü de dahil çözüm için izlenecek yöntemlerle ilgili tüm anlaşmaların uygulanmasından yana olduğunun altını bir kez daha çizen Lavrov, İsrail yönetimiyle yapılan tüm görüşmelerde bu tutumu birçok kez dile getirdiklerini vurguladı.

'FİLİSTİN-İSRAİL GÖRÜŞMELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMA TEKLİFİMİZ GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR'

Lavrov, Rusya'nın Filistin ve İsrail arasında doğrudan diyalog kurulması için yardım teklifinde bulunduğunu ve buna ev sahipliği yapmayı birçok kez önerdiğini anımsatarak, bu tekliflerin geçerliliğini koruduğunun altını çizdi.