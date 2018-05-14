Lavrov'dan ABD'nin Kudüs adımına tepki: Tek taraflı hareket edemezsiniz

'RUSYA, ABD'NİN KUDÜS'TE BÜYÜKELÇİLİK AÇMA KARARINA OLUMSUZ YAKLAŞIYOR'
Lavrov, "Rusya, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açma kararına olumsuz yaklaşıyor. Bu kararla ilgili olumsuz görüşümüzü daha önce birçok kez dile getirdik. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu yöndeki düşüncelerini açıkladı" dedi.
Uluslararası toplumun aldığı kararlara dayanan anlaşmaları tek taraflı olarak gözden geçirmenin imkansız olduğuna inandıklarını kaydeden Lavrov, şu ifadeleri kullandı:
'RUSYA TÜM ANLAŞMALARIN UYGULANMASINDAN YANA'
Rusya'nın Kudüs'ün statüsü de dahil çözüm için izlenecek yöntemlerle ilgili tüm anlaşmaların uygulanmasından yana olduğunun altını bir kez daha çizen Lavrov, İsrail yönetimiyle yapılan tüm görüşmelerde bu tutumu birçok kez dile getirdiklerini vurguladı.
'FİLİSTİN-İSRAİL GÖRÜŞMELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMA TEKLİFİMİZ GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR'
Lavrov, Rusya'nın Filistin ve İsrail arasında doğrudan diyalog kurulması için yardım teklifinde bulunduğunu ve buna ev sahipliği yapmayı birçok kez önerdiğini anımsatarak, bu tekliflerin geçerliliğini koruduğunun altını çizdi.
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