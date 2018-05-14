Irak mahkemesinden 2006 yılında Rus diplomatı öldüren teröriste idam cezası

Irak Yüksek Yargı Konseyi sözcüsü Abdel Sattar Birkadar, Sputnik'e verdiği bir demeçte, 2006 yılında Rus diplomat Vitaly Titov'u öldüren teröristin idam cezasına çarptırıldığını bildirdi. Sanık, silahlı bir grupla birlikte dört yabancının kaçırılmasından ötürü suçlu bulundu.

© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis Rus diplomat Atina’daki evinde ölü bulundu

Sözcüye göre teröristler, diplomatlardan birinin infazına katıldılar ve daha sonra söz konusu silahlı grupla birlikte cesetleri Dicle nehrine attılar. Bağdat'taki Rus Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik saldırı 3 Haziran 2006'da gerçekleşmişti. Saldırı sonucunda Rus diplomat Vitaly Titov ile birlikte, elçiliğin üçüncü sekreteri Fyodor Zaitsev ve diplomatik misyon görevlileri Rinat Agliulin, Anatoly Smirnov ve Oleg Fedoseev öldürüldü. Kaçırma olayına karışan teröristlerin ise El Kaide üyesi oldukları bildirildi.

Rus diplomatların kaçırılması olayına karışan teröristlerden biri 19 Aralık 2006'da yakalandı ve söz konusu kaçırma olayına karıştığını itiraf etti. Yakalanan teröristin ayrıca Rus diplomatların ikisinin kafasını kestiğine inanılıyor. Kaçırma olayını organize eden terörist ise Ekim 2008'de ABD askerleriyle yapılan bir çatışmada öldürüldü. Kaçırma olayına karışan bir diğer terörist ise Iraklı yetkililer tarafından Mayıs 2010'da idam cezasına çarptırıldı. Öldürülen Rus elçiliği çalışanlarının cesetleri ise teröristlerin ifadelerinden yola çıkılarak 2012 yılında bulunmuştu.