Çavuşoğlu: ABD arabuluculuk yapamaz, güvenilirliğini kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin Kudüs'e büyükelçiliğini taşıması sırasında İsrail'in Gazze sınırında 50'den fazla eylemciyi öldürmesi sonrası açıklama yaptı. Çavuşoğlu "Acımadan gerçek mermilerle ateş açıyorlar. Bir devlet terörü var" dedi.