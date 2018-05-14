Bozdağ: Bugün tarihe kara bir pazartesi olarak geçecektir

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:
- Biz tarihin akışı içinde Kudüs'ün gerçek kimliğiyle varlığını muhafaza edeceğine inanıyoruz. Türkiye bu meselede susmayacaktır. Biz Filistin davasının yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz.
- Tekrar hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum.
- Birleşmiş Milletler'in terörist İsrail'i durdurmaya çalışması şarttır. Umarız ki bu uyarılarımızı Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi dikkate alır.
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