İsrail ordusu yine Filistinli protestoculara ateş açıyor

Gazze'de öldürülen 60 Filistinlinin cenazesi için on binler toplanırken Batı Şeria'da Nakba protestoları düzenleniyor. İsrail güvenlik güçleri, yine Filistinlilere plastik ve gerçek mermilerle ateş açıyor. İlk yaralı haberleri gelmeye başladı.

İsrail'in 14 Mayıs 1948'teki kuruluşunun 70. yıldönümünde ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nin açılmasına yönelik protestolarda Gazze'de 60 Filistinlinin öldürülmesi ve 2770'den fazlasının yaralanmasının ardından bugün Nakba Günü'nde cenazeler kaldırılıyor. Nakba (Felaket) Günü'nde, İsrail devletinin kurulmasının ardından yüz binlerce Filistinli'nin yurtlarından, evlerinden olup mülteci konumuna düşmesi protesto ediliyor.

Bugün Gazze'nin İsrail sınırında yine Filistinliler toplanıp protestoya geçerken Batı Şeria'da da protestolar düzenlendi. İsrail güvenlik güçleri dünkü kan gölüne rağmen müdahale etmeye devam ediyor.

15.02: İsrail'in Haaretz gazetesi, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde protestoların çatışmaya dönüşmesiyle 12 Filistinlinin plastik uçlu mermilerle vurularak yaralandığı, 33 Filistinlinin de gaz solumaktan fenalaştığı haberini geçti.

14.38: İsrail'in Haaretz gazetesi, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki Beyt El güvenlik duvarı civarındaki protestoların çatışmaya dönüşmesiyle 3 Filistinli göstericinin yaralandığını duyurdu. Haaretz'e göre İsrail güvenlik güçleri, Filistinlileri plastik uçlu mermilerle vurarak yaraladı.

Anadolu Ajansı ise İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil şehri yakınlarındaki Bab el Zaviye kasabasında düzenlenen gösterilere hem gaz hem de plastik ve gerçek mermilerle müdahale ettiğini duyurdu. AA'nın aktardığı Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Bab El Zaviye'de İsrail askerlerinin gerçek mermiyle yaraladığı 2 Filistinli El Halil'deki hastanede tedaviye alındı, plastik mermiyle gözünden yaralanan 1 Filistinli de Ramallah'taki hastaneye sevk edildi.