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    Batı Şeria'da İsrail-Filistin gerginliği

    Filistin Direniş Güçleri İttifakı: ABD’nin Kudüs kararı Filistinlilere karşı büyük komplonun başlangıcı

    © AFP 2018 / Abbas Momani
    Ortadoğu
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    Filistin Direniş Güçleri İttifakı Genel Sekreteri Halid Abdülmecid, ABD'nin Kudüs kararının Filistinlilere karşı büyük bir komplonun başlangıcı olduğunu söyleyip, ABD'yi arabulucu olarak görmenin mümkün olmadığını belirtti.

    ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması ve Gazze'deki protestoları değerlendiren Filistin Direniş Güçleri İttifakı Genel Sekreteri Halid Abdülmecid, baş düşmanları olan ABD'yi kararından vazgeçirmek için mümkün olan tüm seviyelerde mücadele edeceklerini belirtti.

    ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nin açılışını protesto için İsrail sınırına yürüyen Gazzelilere İsrail'in havadan göz yaşartıcı gazla müdahalesi
    © AFP 2018 / MOHAMMED ABED
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    Sputnik'e konuşan Abdülmecid, "Biz Filistinliler, ABD'nin mevcut politikasıyla, İsrail'e tam destek veren baş düşmanımız olduğunu anlıyoruz. ABD bizi meşru haklarımızdan, kendi topraklarımızda yaşama hakkımızdan mahrum bırakmak istiyor. Bu yüzden biz mümkün olan tüm seviyelerde mücadele edeceğiz. Biz, Amerikalıları bu kararlarından vazgeçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    ‘ABD'Yİ ARABULUCU OLARAK GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL'

    ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararının Filistinlilere karşı büyük komplonun hayata geçirilmesinin başlangıcı olduğunu söyleyen Abdülmecid, bu gelişmelerin kötü sonucu olacağını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yüzden ABD başkanının kararı çok az sayıda ülke tarafından kabul edildi. Washington'un müttefikleri bile ABD'nin Filistin'deki bu politikasından mahcubiyet duyuyor. Şimdi ABD'yi Filistin sorununun çözümünde arabulucu olarak görmek kesinlikle mümkün değil".

    ‘FİLİSTİNLİ SİYASİ GÜÇLER BİRLEŞMELİ'

    Gazze İsrail sınırı protesto çatışma
    © REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
    Filistin yönetiminden, Rusya'nın müzakere teklifine yeşil ışık
    Rusya'yı, mevcut durumun çözümüne verdiği çabalardan dolayı teşekkür eden Filistinli siyasetçi, ülkesinin kendi haklarını savunma yönünde uzun sürecek savaşa hazır olması gerektiğini belirterek, "Bunun için tüm Filistin siyasi güçlerinin birleşmesi ve tek strateji geliştirmesi gerekiyor" dedi.

    Rusya, Kudüs'ün statüsü konusunda BM kararlarına bağlılığını koruyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Nisan 2017'de yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı: "Doğu Kudüs'ün statüsünün Filistin devletinin başkenti olarak ele alındığı BM'nin çözümün ilkeleriyle ilgili kararlarına bağlılığımızı teyit ediyoruz. Bununla birlikte, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördüğümüzü de belirtmeliyiz."

    Haziran 2017'de İsrail yönetimi, Rusya'ya büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını önermişti. Ancak Moskova, Filistin ve İsrail arasında ilişki tesis edilinceye kadar bu yönde adım atma niyetinde olmadığı yanıtını vermişti.

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    Etiketler:
    Katliam, ABD, Kudüs'ün statüsü, Filistin, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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