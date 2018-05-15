Filistin Yönetimi, Washington temsilcisini geri çağırdı

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına cevap olarak Filistin Washington temsilcisi Hosam Amlot'u geri çağırdı.
© AFP 2018 / AHMAD GHARABLI
Baş müzakareci Saeb Ereka, Filistin televizyonuna yaptığı açıklamada Amlot'un, Filistin'e dönmek üzere yola çıktığını söyledi.
ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının ardından Gazze'de başlayan protestolara İsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermiler de kullanarak yaptığı müdahale sonucunda 50'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.
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