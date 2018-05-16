70 yıl sonra yine 'ikinci': Guatemala'dan Kudüs adımı

ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasının ardından, bu yönde bir adım da Guatemala tarafından atıldı.

Guatemala, İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararı alarak ABD'nin söz konusu kararından iki gün sonra bu adımı atan ikinci ülke oldu. Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales'in de, Kudüs'teki büyükelçiliğinin açılışı için İsrail'e gittiği öğrenildi.

© AFP 2018 / AHMAD GHARABLI Guatemala, elçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklayan 2. ülke oldu

Konuyla ilgili konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Guatemala'nın bundan 70 önce ABD'den sonra İsrail'i tanıyan ikinci ülke olduğunu hatırlatarak kararın olumlu olduğunu ifade etti.

Guatemala'nın söz konusu kararıyla ilgili "Siz her zaman ilkler arasındaydınız" diyen Netanyahu, "Biz dostlarımızı hatırlarız, Guatemala o zaman da bizim dostumuzdu, şimdi de" ifadelerini kullandı.