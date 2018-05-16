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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

    Netanyahu: Hamas Filistinlileri zorla sınıra yollamasaydı hiçbir şey olmazdı

    © REUTERS / Flavio Lo Scalzo
    Ortadoğu
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    Amerikan kamuoyuna Gazze katliamını savunmak için CBS Evening News'a çıkan İsrail lideri, ''Amacının İsrail'i yok etmek olduğunu ilan eden Hamas, İsrail'in içine devasa bir sızma gerçekleştirme fikriyle insanları buna zorluyor. Bu insanlara ödeme yapıyorlar. Dolayısıyla bunlar sizin sandığınız gibi barışçı gösteriler değil'' dedi.

    İsrail, 2 gün önce Gazze sınırında ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto ederek barışçı gösteri düzenleyen Filistinlilere yönelik katliam yaptı, 8'i çocuk 60 kişi hayatını kaybetti. Haaretz'in aktardığına Gazzeli sağlık yetkilileri ilk açıklamasında 8 aylık Leyla Gandur adlı bebeğin İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilenerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Adını vermek istemeyen bir doktor bebeğin önceden var olan bir rahatsızlığa sahip olduğunu ve gazdan etkilenmesi sonucu öldüğünü düşünmediğini söylese de konu hakkında Gazze merkezli insan hakları örgütü El Mezan'ın incelemeleri sürüyor.Haaretz'in aktardığına Gazzeli sağlık yetkilileri ilk açıklamasında 8 aylık Leyla Gandur adlı bebeğin İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilenerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Adını vermek istemeyen bir doktor bebeğin önceden var olan bir rahasızlığa sahip olduğunu ve gazdan etkilenmesi sonucu öldüğüne inanmadığını söylese de konu hakkında Gazze merkezli insan hakları örgütü El Mezan'ın incelemeleri sürüyor.
    © REUTERS / Mohammed Salem
    Gazze'deki katliamın en küçük kurbanı
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    ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'ne karşı Gazze'de düzenlenen protestolarda İsrail ordusunun 60'dan fazla Filistinliyi öldürmesi, 2800'den fazlasını yaralamasına yönelik uluslararası tepkiler büyürken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yine Hamas'ı suçladı.

    Gazze katliamını savunmak için ABD'nin CBS kanalının akşam haberleri programına çıkan Netanyahu, ''Bunların hiç olmamasını dilerdim'' diyerek şöyle devam etti:

    ''Amacının İsrail'i yok etmek olduğunu açıkça ilan eden Hamas, İsrail'in içine devasa bir sızma gerçekleştirme fikriyle insanları buna zorluyor. Bu insanlara ödeme yapıyorlar. Dolayısıyla bunlar sizin sandığınız gibi barışçı gösteriler değil.''

    'HAMAS, İNSANLAR ÖLSÜN DİYE UĞRAŞIYOR'

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AFP 2018 / RONEN ZVULUN, OZAN KOSE
    Netanyahu ile Erdoğan'dan Twitter düellosu

    Sunucu Jeff Glor'un 'protestoculara sınırı geçmeye çalışmaları için para ödenip ödenmediğini' sorması üzerine Netanyahu Hamas'a atıfla şunları söyledi:

    ''Sivilleri, kadınları, çocukları ateş hattına itiyorlar ki can kayıpları olsun. Bizse can kayıplarını en aza indirmeye çalışıyoruz. İsrail üzerinde baskı kurulması için can kayıpları verilmesine çalışıyorlar ki, bu korkunç bir şey.''

    'BAŞKA YÖNTEM İŞE YARAMAZ'

    İsrail ordusunun fazla ileri gidip gitmediği sorusu üzerine dünya yüzünde daha farklı davranacak bir ordu bilmediğini söyleyen Netanyahu şöyle devam etti:

    ''Başka araçlar denersin, her türlü aracı denersin, öldürücü olmayan arraçları denersin ve işe yaramazlar. Dolayısıyla kötü tercihlerle baş başa kalırsın. Elinde kötü kartlar vardır. Dizin altından vurmaya çalışırsın ama bazen işe yaramaz.''

    ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'in de katıldığı galada Başkan Donald Trump tarih yazıyor diyen Netanyahu, Bu cesur kararı için çok minnettarız, halkımız sonsuza kadar kendisine minnetter kalacak ifadelerini kullandı.
    © REUTERS /
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    İSRAİL-MISIR ABLUKASINDAKİ GAZZE NEDEN KRİZDE?

    ''Ve maalesef böyle durumlardan kaçınılabilir. Hamas o insanları oraya itmeseydi hiçbir şey olmazdı'' vurgusu yapan İsrail liderine, Glor, ''Kendi genelkurmay başkanınız Gazze'nin çöküşün eşiğinde olduğunu söyledi. Bu gerçekleşirse ne olur'' sorusunu yöneltti.

    'PARAYI TERÖR MEKANİZMASINA AKTARIYORLAR'

    ''Önce niye çöküşün eşiğinde olduğunu anlayalım, çünkü Filistin Yönetimi onlara para vermeyi durdurdu. Normalde verdikleri parayı durdurduklarından mali kriz içindeler'' karşılığını veren Netanyahu ''Daha az para alırken bunu kendi terör makinelerine ve dün yaptıkları işlere aktarmaları yüzünden Gazze kriz içinde'' dedi.

    ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği açılışına yönelik Gazze sınrındaki protestolara İsrail ordusu çok sert müdahale etti.
    © REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
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    'HAMAS'LA GÖRÜŞMEK KAİDE İLE GÖRÜŞMEK GİBİ'

    Hamas liderlerini hedef almayı planlayıp planlamadıkları sorusuna ''Bizi öldürmeleri için üzerimize terörist salan kimsenin dokunulmaz olduğunu düşünmeyiz'' yanıtını verdi. Halihazırdaki ortamda Hamas ile müzakerelere açık olmasını sağlayacak bir koşul görmediğini belirterek şunları söyledi:

    ''Bizim yıkımımızı istedikleri müddetçe ben onlarla ne konuşacağım. Bu 'Kaide ile görüşebilir misiniz, Usame bin Ladin ile müzakere edebilir misiniz' demek gibi bir şey. Neyi görüşüp konuşacağım?''

    'İRAN İSRAİL'LE SAVAŞTA'

    İsrail'in Suriye üzerinden İran'la girdiği sıcak çatışma üzerinden ''İsrail, İran'la savaşta mı'' sorusuna Netanyahu şu karşılığı verdi:

    ''Onlar (İran) bizimle savaşta. Biz asla İran'la husumet peşinde değiliz. Onlar amaçlarının bizi ortadan kaldırmak olduğunu açıkça ilan ettiler. Bunu her gün söylüyorlar.''

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    'BÜTÜN ARAP ÜLKELERİYLE BARIŞ İÇİNDEYİZ'

    ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası İran'ın akıbetinin ne oalacağı sorusu üzerine ''İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceğiz'' diyen İsrail lideri, hem Gazze hem Batı Şeria ile uğraşırken üstüne İran'la gerilimin tırmanmasının çok fazla olup olmadığı sorusu üzerine şunları söyledi:

    ''Biz bunları daha önce gördük, yaşadık, hallettik ve bu sayede İsrail büyüyüp gelişti. Artık Arap ordularıyla uğraşmıyoruz. İki Arap ülkesiyle resmen barış yaptık ve dürüst olmak gerekirse diğer Arap ülkeleriyle de gayriresmi barış içindeyiz. Yani çok şey değişti.''

    'İSRAİL GİBİ ARAPLARIN DA EN BÜYÜK SORUNU İRAN'

    Çin'deki İran heyetinin konvoyu
    © REUTERS / Thomas Peter
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    Bütün yolları İran'a çıkaran İsrail lideri şöyle konuştu:

    ''Her şeyden önce İsrail burada kalacak. Küçük de olsa çok güçlü bir ülke ve güç barış getirir. Bence asıl sorun, karşı karşıya olduğumuz en büyük sorun İran'dır. Arapların karşı karşıya olduğu en büyük sorun İran'dır. Dünyanın ve ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük sorun, 'Amerika'ya ölüm' çağrısı yapan, 'İsrail'e ölüm' tezahüratı yapan ve barış fırsatlarını öldürmek isteyen bu terörist rejimdir.''

    Gelecekte barışın mümkün olup olmadığı sorusu üzerine ''Şimdiden barış var. Mısır'la, Ürdün'le barış içindeyiz, Filistinlilerle barış mümkün, ama Hamas'la olmaz'' diyen Netanyahu'nun yakın ilişki içinde olduğu Trump, Yahudi asıllı damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'i barış anlaşması ve müzakeresi planı hazırlamakla görevlendirmişti.

    Etiketler:
    Hamas, CBS Evening News, CBS, Jared Kushner, Donald Trump, Jeff Glor, Benyamin Netanyahu, İran, ABD, Gazze, Kudüs, İsrail
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    Multimedya

    İsrail, 2 gün önce Gazze sınırında ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto ederek barışçı gösteri düzenleyen Filistinlilere yönelik katliam yaptı, 8'i çocuk 60 kişi hayatını kaybetti. Haaretz'in aktardığına Gazzeli sağlık yetkilileri ilk açıklamasında 8 aylık Leyla Gandur adlı bebeğin İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilenerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Adını vermek istemeyen bir doktor bebeğin önceden var olan bir rahatsızlığa sahip olduğunu ve gazdan etkilenmesi sonucu öldüğünü düşünmediğini söylese de konu hakkında Gazze merkezli insan hakları örgütü El Mezan'ın incelemeleri sürüyor.Haaretz'in aktardığına Gazzeli sağlık yetkilileri ilk açıklamasında 8 aylık Leyla Gandur adlı bebeğin İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilenerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Adını vermek istemeyen bir doktor bebeğin önceden var olan bir rahasızlığa sahip olduğunu ve gazdan etkilenmesi sonucu öldüğüne inanmadığını söylese de konu hakkında Gazze merkezli insan hakları örgütü El Mezan'ın incelemeleri sürüyor.
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