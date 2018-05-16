Suriye ordusu Humus ve Hama'da 65 yerleşim biriminin kontrolünü aldı

Suriye ordusu, Humus'un kuzeyi ve Hama'nın güneyinde 65 yerleşim biriminde daha kontrolü ele aldı.

Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) aktardığına göre, Suriye ordusu Humus'un kuzeyinde ve Hama'nın güneyinde 1.2 bin metrekarelik alanı teröristlerden temizledi. 65 yerleşim birimi ve köyde kontrol teröristlerden geri alındı.

Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinin de desteğiyle Suriye ordusu radikal örgütlerle Rastan ve Talbis yerleşim birimleri ile çevresindeki köylerin kontrolünün iadesi için anlaşmaya vardı.

© REUTERS / Omar Sanadiki Humus’tan bir günde bin 866 militan, aileleriyle birlikte tahliye edildi

Suriye ordusu daha önce Hama-Humus yolundaki stratejik yolların kontrolünü almış ve yol üzerindeki alanları patlayıcılardan temizlemeye başlamıştı. Çalışmaların tamamlanmasından sonra 6 yıldan fazla bir süredir kapalı olan yol tekrar sivil ulaşımına açılacak.