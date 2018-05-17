ABD’den Hizbullah yetkililerine yeni yaptırımlar

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin yaptırım listesini güncellediği, Hüseyin el-Halil, İbrahim Emin El Seyyid, Naim Kasım, Muhammed Yezbak’ın Hizbullah Finansal Yaptırımları Düzenlemesinin İkincil Yaptırım Listesine eklendiği belirtildi.
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Açıklamada, 'Özel Tanımlı Terörist Listesi'nde' yer alan Hasan Nasrallah'ın ise ayrıca 'Özel Tanımlı Küresel Terörist Listesine' de alındığı bilgisine yer verildi.
Bu adımla Nasrallah'a yönelik yaptırımlar genişletilmiş oldu.
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