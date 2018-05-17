ABD’den Hizbullah yetkililerine yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığının, Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a yönelik yaptırımları genişlettiği, aralarında Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın da bulunduğu 4 Hizbullah yetkilisini ise ilk defa yaptırım listesine aldığı bildirildi.