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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

    'Türkiye'nin İsrail yapımı elektronik cihazları İran'a sattığı iddiasına BM soruşturması'

    © REUTERS / Kayhan Ozer
    Ortadoğu
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    Kudüs merkezli İsrailli şirket Celem'in ürettiği güç elektroniği kapasitörleri sevkiyatına Temmuz 2017'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde el konulduğunu duyuran İsrail'in Yedioth Aharonoth gazetesi, bunların Türkiye tarafından İran'a nakledilip edilmediğinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından soruşturulduğunu yazdı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağda) ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (solda)
    © AA / Kayhan Özer
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    İsrail'in Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, BM, Türkiye'nin İsrail yapımı elektronik cihazları İran'a naklederek BM Güvenlik Konseyi'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarını ihlal edip etmediğini soruşturuyor.

    Haberde, Temmuz 2017'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Kudüs merkezli İsrailli şirket Celem'in ürettiği güç elektroniği kapasitörleri sevkiyatına el konulduğu duyuruldu.

    'TÜRK ŞİRKETİ BİZİ KANDIRDI'

    BM'nin konuyla ilgili İsrail'den daha fazla bilgi talep etmesi üzerine Celem'den ''Biz cihazları bir Türk şirketine satmıştık. Sevkiyat İran'aysa o zaman alıcı Türk şirketi bizi kandırmış demektir'' açıklaması geldi. 

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
    © Flickr / Paolo Rosa
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    2231 SAYILI BM KARARINA GÖRE İRAN'A NÜKLEER BAĞLANTILI TEKNOLOJİ SATIŞI YASAK

    BM Güvenlik Koseyi'nin 2015 yılında aldığı 2231 sayılı karar, İran'a nükleer teknoloji geliştirmeye yönelik ürün ve teknoloji satışını yasaklıyor. BM Genel Sekreterliği, İsrail hükümetine, BAE'nin ele geçirdiği CSP 180/300 model kapasitörlerin İsrail yapımı olduğunu bildiren ve konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmesini talep eden mektup gönderdi. Mektubun çarşamba günü ulaşmasının ardından Celem şu açıklamayı yaptı:

    CELEM: TÜRKİYE DÜŞMAN ÜLKE OLMADIĞINDAN SATTIK

    Çin'deki İran heyetinin konvoyu
    © REUTERS / Thomas Peter
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    ''Her türlü soruşturmayla işbirliğine hazırız. Bunları düzgün bir Türk şirketine sattığımızı kanıtlayacağız. Biz (İran gibi) düşman ülkelerle iş yapmayız. Satışlarımızın çoğunu Avrupa ve ABD'ye yapıyoruz, ama Türkiye de düşman ülke olmadığından onlarla ticaret yapmamamız için bir sebep yok. Her halükarda İran'a sevkiyat ulaştırdılarsa Türk alıcılar bizi yanıltıp kandırmış demektir.''

    RIZA SARRAF HATIRLATMASI

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    © AP Photo / Elizabeth Williams
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    Yedioth Aharonoth, bunun Türkiye'nin İran'a yönelik yaptırımları delmesinin ilk örneği olmadığını öne sürerek İran-Türkiye vatandaşı Rıza Sarraf'ın kurduğu ağı örnek verdi.

    YİNE DİPLOMATİK KRİZ ÇIKMIŞKEN

    Haber, İsrail ordusunun, 14 Mayıs'ta ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nin açılışını Gazze'de protesto edenlere yönelik katliamının ardından patlak verdi. Gazze katliamına tepki olarak Türkiye Tel Aviv Büyükelçisini geri çağırıp İsrail'in Ankara Büyükelçisini ülkesine geri gönderdi, misilleme olarak İsrail'in Türkiye'nin Kudüs Başonsolosu'nun ülkeyi terk etmesi talebini de İsrail'in İstanbul Başkonsolosu'nun ülkesine dönmesi talebi izledi.

    Etiketler:
    güç elektroniği kapasitörleri, Yedioth Aharonoth, BM, Celem, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, Türkiye, İsrail
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