'Suudi kraliyetine yabancı bağlantılı komplo kuran' 7 zanlı yakalandı

© AFP 2018 / OSCAR DEL POZO Suudi Veliaht Prensi nerede?: 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Devlet Güvenlik Başkanlığı sözcüsüne dayanarak, yetkili kurumlar, dini ve ulusal değerleri çiğneyerek, ülkenin güvenlik ve istikrarını hedef alarak organize iş yaptığı tespit edilen 7 kişinin yakaladığını duyurdu.

'YABANCI TARAFLARLA İŞBİRLİĞİ YAPARAK HÜKÜMET YETKİLİLERİNİ KENDİ SAFLARINA ÇEKME'

Yakalanan şüphelilerle ilgili suçlamalar manidar.

Habere göre 7 zanlı, 'Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını hedef almak için yabancı taraflarla şüpheli iletişim kurmak, hükümette önemli görevlerde çalışanları kendi taraflarına çekmek ve yurtdışındaki düşman unsurlara finansal destek sağlamakla' suçlandı.

'HASSAS GÖREVDEKİLERE TUZAK'

7 zanlının hassas hükümet görevlilerini kendi hesaplarına çalıştırmakla ve dışardan kraliyeti istikrarsızlaştırmak isteyenlere para kanalize etmek için komplo kurduğu suçlandığının altı çizildi.