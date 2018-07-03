İran'da döviz krizi: Resmi kurla ithalat yapan şirketlerin listesi yayımlandı

© AP Photo / Iranian Labor News Agency İran'ın başkentinde grev, protesto ve polis müdahalesi

İran devleti, belirlediği döviz kurları üzerinden ithal edilen ürünlerin karaborsadaki serbest kur üzerinden satılmasını engelleme çabasında.

Ülkede devletin belirlediği döviz kurları üzerinden ithalat yapan 1482 şirket olduğunu açıklayan İran Merkez Bankası, bu şirketlerin listesini yayımladı.

RUHANİ'NİN MÜDAHALESİ

Bu adım, 'Büyük Tahran Çarşısı' esnafının ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki yolsuzluğu protesto ettiği gösterilerin ardından atıldı.

Döviz kurları üzerinden yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Halkın hangi şirketlere dolar kuru üzerinden destek verildiğini bilmesi gerekiyor" demişti. © AP Photo / Vahid Salemi İran'da 'kirli içme suyu' krizi: Zehirlenenlerin sayısı 230'a yükseldi

HAKSIZ KAZANCA KARŞI

Bugün yayımlanan listeyle dolar kuru üzerinden haksız kazancın önüne geçilmesi hedefleniyor.

KARABORSADA RESMİ KURUN İKİ KATI

İran'da doların kısa süre içinde 4000 tümenden 7500 tümene kadar yükselmesi üzerine, Ruhani hükümeti nisanda doların 4200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı.

Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, serbest piyasada şu anda 8200 tümen seviyesinde kaçak yollardan işlem görüyor.

HALK TEPKİLİ

Ülkede devletin belirlediği dolar kuru üzerinden ithalat yapan şirketler, düşük fiyata ithal ettikleri ürünleri serbest kur üzerinden piyasaya sürdü. Bu durum halk tarafından tepkiyle karşılandı.

Büyük Tahran Çarşısı'ndaki esnaf, İran'daki ekonomik sorunlara tepki olarak geçen hafta kepenk kapatıp meclise yürüyünce polis müdahalesiyle karşılaşmıştı.