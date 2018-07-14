Ruhani: ABD izole edildi

Başkent Tahran'da yasama, yürütme ve yargı başkanlarının bir araya geldiği toplantının sonunda yaptığı açıklamada Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, "ABD bugün İran'a yönelik yaptırımlar konusunda her zamankinden daha fazla izole edildi. Amerika'nın yasadışı eylemleri kendi müttefikleri arasında dahi kabul görmedi'' dedi.

ABD'nin yaptırımları konusunda Çin, Rusya, Avrupa ülkeleri ve komşu ülkelerle görüşmeler yapıldığını aktaran İran Cumhurbaşkanı, bu ülkelerin ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarını onaylamadıklarını aktardı.

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''Bu ülkelerin bir çoğu için bağımsızlık ve egemenlikleri önemlidir ve bu ülkeler Amerika’nın iç kanunlarına boyun eğmediklerini söylüyorlar'' diye konuşan Ruhani, ''Amerika’nın İran, bölge, İslam dünyası ve hatta müttefikleri karşısındaki yolu ve politikaları devam edilemezdir'' değerlendirmesini yaptı.

Yaptırımlara direnişle ilgili ''Enerji, ulaştırma, temel maddeler ve üretim konusunda sorun yaşamayız'' öngörüsünde buluanan İran Cumhurbaşkanı, ''Mevcut şartlar ve gerekli olmayan ürünlerle içeride üretilebilen ürünlerin ithalinin yasaklanması üreticiler ve ihracatçılar için uygun fırsat yaratılmıştır'' dedi.