Liderliğini Hadi el-Amiri'nin yaptığı ve aynı ismi taşıyan silahlı kanadı da olan örgüt, Irak'taki en güçlü Şii silahlı milis güçlerden sayılıyor.
Haşdi Şabi komutanlarından da olan Amiri'nin başını çektiği Fetih Koalisyonu, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde ikinci çıkmış ve 329 sandalyeli meclise 47 milletvekili göndermişti.
Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintisiyle daha da tırmandı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçradı.
Irak güvenlik güçleri, protestoları bastırmak için zaman zaman göstericilere gerçek mermiyle müdahale ediyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.
Irak'taki protestolara polis müdahalesi: 1 gösterici daha öldü https://t.co/2BAkkLD0T9 pic.twitter.com/GoSR2XhJuM— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 20, 2018
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