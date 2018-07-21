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01:43 21 Temmuz 2018
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    Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden protestolara polis müdahale etti

    Irak'taki protestolara polis müdahalesi: 1 gösterici daha öldü

    © REUTERS / Khalid Al-Mousily
    Ortadoğu
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    Irak güvenlik güçlerinin, ülkenin güneyindeki Divaniye kentinde işsizlik ve elektrik kesintilerine karşı gösteri düzenleyenlere açtığı ateş sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.

    Irak'ta Şii lider Mukteda el Sadr
    © AFP 2018 / Haidar HAMDANI
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    Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Divaniye kentinde güvenlik güçleri, Şii Bedir Örgütü binası önünde toplanan protestocuları dağıtmak için ateş açtı. Olayda bir gösterici hayatını kaybetti.

    Liderliğini Hadi el-Amiri'nin yaptığı ve aynı ismi taşıyan silahlı kanadı da olan örgüt, Irak'taki en güçlü Şii silahlı milis güçlerden sayılıyor.

    Haşdi Şabi komutanlarından da olan Amiri'nin başını çektiği Fetih Koalisyonu, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde ikinci çıkmış ve 329 sandalyeli meclise 47 milletvekili göndermişti.

    Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintisiyle daha da tırmandı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçradı.

    Irak güvenlik güçleri, protestoları bastırmak için zaman zaman göstericilere gerçek mermiyle müdahale ediyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

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    Etiketler:
    Protesto, Bedir Tugayı, Hadi El-Amiri, Irak
    Topluluk kurallarıTartışma
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