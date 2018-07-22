İsrail'de LGBTİ'ler greve gitti

Haftanın ilk gününde, gökkuşağı bayrakları taşıyan büyük gruplar, Kudüs'teki başbakanlığın önünde toplandı. Otoyolları trafiğe kapatan göstericiler, Tel Aviv meydanında büyük bir yürüyüşe hazırlanıyor.

Ülkenin LGBTİ tarihindeki en kitlesel eylemi olmaya aday bu protestonun nedeni, İsrail parlamentosunun bu hafta vermiş olduğu vekil annelikle ilgili karardı. Parlamento, vekil annelik yasasının yeni versiyonunu onaylarken, eşcinsel çiftlere bu hakkı vermeyi reddetti. Kabul edilen yeni versiyona göre, vekil annelik, sağlık belgeleri olması koşuluyla heteroseksüel eşlere ve evlenmemiş kadınlara verilebiliyor.

#Israel's #LGBTI Community Calls for #Strike Action After #Surrogacy Bill Defeat. Israeli Prime Minister Benjamin #Netanyahu blocked a legal change on Wednesday that would have given gay men the right to become parents, sparking protests by the LGBTI… https://t.co/cJiroOMaRj pic.twitter.com/PPkZOtfnbo — Alturi.org (@AlturiOrg) 20 Temmuz 2018

Düzenlenen protestolar, çeşitli sendikalar ve 200'den fazla büyük işveren tarafından da desteklendi. İsrail Sendikalar Birliği 'Histadrut', LGBTİ topluluğuna mensup işçilerin protesto eylemine katılmalarına izin vermeleri için, iş komitelerine ve işletme yöneticilerine önceden çağrıda bulunduklarını bildirdi.