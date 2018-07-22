Rus uzman: Beyaz Miğferler tamamen gözden düştükleri için tahliye edildi

Rusya Stratejik Planlama Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gusev, Russia Today'e (RT) verdiği demeçte İsrail'in 'yardım örgütü' olduklarını öne sürülen ancak terör örgütleriyle bağlantıları ortaya çıkarılan Beyaz Miğferler'i tahliye etmesinin, bu kişilerin ‘görevlerini yerine getirdiklerini' gösterdiğini kaydetti.

Gusev, "Neden İsrail? Bu ülkeye Batı'nın büyük sermayesi ile mali ve siyasi destek veriliyor. Ayrıca bölgesel yakınlık söz konusu. İsrail istihbaratının Suriye topraklarının oldukça büyük bir kısmını kontrol ettiği ve örgüt üyelerinin tahliyesini gerçekleştirmesi onun için daha kolay olduğu ortada" diye konuştu.

Rus uzman, Beyaz Miğferler'in finansmanının tamamen Batı'nın hesabından sağlandığı için İsrail'in bu adımı Washington'un ısrarı üzerine attığının şüphe götürmez olduğunu da sözlerine ekledi.

Suriye'nin İsrail'le komşu olan güney bölgesi Şam'ın kontrolüne geçiş sürecinde hükümet ordusu güç ve müzakereler yoluyla muhalif birliklerini bölgeden uzaklaştırıyor. Daha önce İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinin isteği üzerine, Suriye'deki Beyaz Miğferler üyelerini aileleriyle birlikte tahliye ettiklerini duyurmuştu.